Diario Judío México - “We Meet Meet Again” (Nos volveremos a encontrar) es una canción británica de 1939 que se hizo famosa por la cantante Vera Lynn, con música y letra de Ross Parker y Hughie Charles. La canción se convirtió en un himno de esperanza y resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y que ha vuelto a salir a la luz durante el confinamiento.

La canción dio su nombre a la película musical de 1943, “We Meet Meet Again”, en la que Dame Vera Lynn interpretó el papel principal.

La reina Isabel II le había cogido prestado el título de su famosa canción, destinada a elevar la moral de las tropas durante la contienda, en su discurso del 5 de abril con la intención de infundir esperanza en los británicos sometidos a confinamiento.

Además, se invitaba al público a cantar el tema en mayo pasado para conmemorar el 75 aniversario de la capitulación de la Alemania nazi el 8 de mayo de 1945. Por todo ello, su álbum «Vera Lynn 100» ha conseguido llegar al número 30 en las listas británicas, convirtiéndola en la artista más antigua en aparecer en el top 40 de los álbumes más vendidos en el Reino Unido.

Vera Lynn falleció el 18 de junio de 2020 en su hogar en Sussex Oriental a los 103 años. Para leer más, oprima aquí.

We’ll meet again

We’ll meet again, don’t know where, don’t know when

But I know we’ll meet again some sunny day

Keep smiling through, just like you always do

Till the blue skies drive the dark clouds far away

So will you please say Hello, to the folks that I know

Tell them I won’t be long

They’ll be happy to know, that as you saw me go

I was singing this song

We’ll meet again, don’t know where, don’t know when

But I know we’ll meet again some sunny day

Nos volveremos a encontrar

Nos volveremos a encontrar, no sé dónde, no sé cuándo

Pero sé que nos volveremos a ver algún día soleado

Sigue sonriendo, como siempre haces

Hasta que los cielos azules alejen las nubes oscuras

Entonces, ¿podrían decir hola a la gente que conozco?

Diles que no tardaré

Estarán felices de saber que, como me viste ir

Estaba cantando esta cancion

Nos volveremos a encontrar, no sé dónde, no sé cuándo

Pero sé que nos volveremos a encontrar algún día soleado

***

Para que puedas disfrutar de esta canción, y las miles más que vamos rescatando necesitamos de tu ayuda. Manda tu donativo hoy mismo y ayúdanos a preservar este tesoro. Disfruta la canción de hoy…

SaveTheMusic.com tiene como propósito el preservar la música judía en yiddish, hebreo, djudio-espanyol y otros idiomas.

Fundada por Roman Ajzen en 2006, Save the Music es ahora el principal colector de LP’s de yiddish en el mundo. Igual de importante es su objetivo de convertirse en un lugar de encuentro virtual para que los artistas interactúen y promuevan gratuitamente sus conciertos, eventos y nuevos lanzamientos.

Este proyecto abarca el descubrimiento de grabaciones antiguas, enriqueciéndolas con letras, traducciones, transcripciones, partituras, y biografías de los artistas intérpretes y compositores. Cuando se escribió la canción? ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto social de la canción? ¿Qué le dijo que tiene la intención de transmitir al oyente?

Múltiples representaciones de la misma canción con diferentes ritmos, ritmos, idiomas, y en varias fechas están disponibles para inspirarte. Incluso ofrecemos un sistema de “aprender hebreo” para aquellos que quieran aprender canciones con las transcripciones significativas y traducciones.

Todos estos tesoros están disponibles en línea en SaveTheMusic.com, un proyecto del Internet Development Fund, una organización sin fines de lucro, 501c3 California.