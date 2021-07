Scientific American se vio obligada a retractarse de una publicación de opinión altamente inapropiada y objetivamente indefendible hecha por un grupo de médicos que condenaba a Israel por sus políticas hacia la Franja de Gaza. La publicación no hizo ninguna declaración propia, pero al ir a la página web de la historia en cuestión, puede ver que ha sido eliminada y en su lugar hay un mensaje que dice: “Nota del editor: este artículo quedó fuera del alcance de Scientific American y ha sido eliminado ".

El artículo de opinión se tituló “ Los trabajadores de la salud piden apoyo a los palestinos. En él, Israel fue acusado de cometer “apartheid de vacunas”, lo que sea que se suponía que significaba. La historia fue publicada el 2 de junio, justo después de que terminara la última ronda de combates entre Israel y Hamas.

Israel fue criticado falsamente por no proporcionar vacunas contra el coronavirus a la Autoridad Palestina. Nadie que hizo tales críticas preguntó por qué la Autoridad no había podido obtener vacunas de la UE o de los países árabes. Israel proporcionó vacunas a las personas que trabajan en el país. No estaba claro por qué Israel era responsable de atender las necesidades de la Autoridad Palestina.

Recientemente, los terroristas de Hamas que controlan la Franja de Gaza se negaron a aceptar un millón de dosis de la vacuna Covid-19 de Israel. Afirmaron que no podían confiar en que las vacunas no fueran realmente venenosas o contaminadas de alguna manera. Israel demostró entonces que las vacunas que habrían ido a Gaza se estaban utilizando en niños israelíes.

No se puede defender la inclusión de acusaciones falsas, difamaciones o cualquier tipo de confusión en una publicación seria escondiéndose detrás del manto de las páginas de opinión. Solo porque una revista hace un descargo de responsabilidad de que el contenido de un artículo contribuido representa las opiniones del escritor o los escritores solo y no de la publicación, el periódico o la revista no está exento de cumplir con sus deberes editoriales y asegurarse de que lo que un editorial pretende ser hechos son de hecho verdaderas. También existen límites sobre el tipo de lenguaje que debe permitirse. Scientific American debería haberlo sabido mejor y no haber publicado el artículo para empezar.

El New York Post informó que la historia se retiró después de que Scientific American recibió una carta de tres ganadores del Premio Nobel y otros 100 científicos criticando el artículo. La carta decía, en parte, que "Al publicar el artículo citado, los editores de Scientific American desecharon los estándares editoriales apropiados e ignoraron hechos fácilmente verificados que contrarrestan la invectiva unilateral de los autores".

La carta continuaba diciendo que, “Si bien pretendía ser una declaración científica sobre la salud pública, el documento abordó importantes cuestiones históricas y políticas de manera superficial, inexacta y perjudicial. En realidad, la pieza es un llamado al activismo que, en nuestra opinión, no está respaldado por los hechos ”.

Según un informe en The Jerusalem Post, Laura Helmuth, editora de Scientific American, envió una carta en respuesta a Stanley J. Robboy del Duke Cancer Institute y Edward C. Halperin, rector del New York Medical College, quienes fueron co- redactores de la carta de denuncia anterior. En su carta, Helmuth dijo que Scientific American revisará su proceso de revisión interna.

“He estado en los consejos editoriales durante muchos años. Puede tener diferencias de opinión e incluso puede cuestionar los hechos, pero falsificar completamente un hecho es otra cosa. Así que eso es lo que objeté en el artículo ”, dijo Robboy sobre la historia ofensiva, según el informe.