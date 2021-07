Los turistas (vacunados o recuperados o de otra manera) no podrán ingresar a Israel el 1 de agosto, como se decidió previamente, dijo el director general del Ministerio de Salud, el profesor Nachman Ash, en una conferencia de prensa el domingo.

“Estamos posponiendo la fecha para la entrada de turistas, no va a suceder el 1 de agosto”, señaló Ash, agregando que aún no se fija una nueva fecha.

((Aclaración: Significa que la "visa de turista sin proceso de aprobación", donde personas de muchos países pueden volar a Israel, NO comenzará el 1 de agosto.

El proceso actual de para casos especiales de "puede solicitar la visita por una variedad de razones, como una boda familiar" todavía funciona, y ahora se realiza a través de una nueva aplicación en línea.

Información aquí: https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

Solicitud aquí: https://govforms.gov.il/mw/forms/knisalisrael@mofa.gov.il#!requestDetails

Más información aquí: https://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-green/))

“Lamentablemente, la situación actual no nos permite permitir el ingreso de turistas”, agregó.

El director general también advirtió a los israelíes que con la variante Delta arrasando en el mundo, este no es el momento para volar al extranjero.

Dijo que las autoridades están examinando cómo restringir los viajes, ya sea ampliando la lista de países con prohibición de viajar o advertencias severas de viaje, o por otros medios.

Mientras tanto el ministro de tiempo Naftali Bennett llevó a cabo una evaluación de la situación con la participación del ministro de Seguridad Pública y el inspector general de la policía de Israel sobre los eventos en el Monte del Templo.

El primer ministro Bennett ordenó que continúen las visitas organizadas y seguras de los judíos al Monte del Templo, mientras se mantiene el orden en el lugar.

El Primer Ministro está recibiendo actualizaciones oportunas y realizará evaluaciones adicionales en las próximas horas.