Diario Judío México - La historia tiende a caer en el pecado del maniqueísmo, y la nuestra no es una excepción. Al ojear los manuales más generalistas da la impresión de que, desde la invasión musulmana de la península ibérica hasta la caída de Granada en 1492, por estos lares apenas rondaban árabes y cristianos. Los dos grandes titanes de una pugna que se extendió durante nada menos que ocho siglos. Pero, como suele suceder, al mirar con lupa el pasado salen a la luz otras tantas piezas del intrincado rompecabezas que era la sociedad medieval hispana. Y uno de esos fragmentos olvidados es, precisamente, el de la comunidad judía. Inferior aquí en número a sus dos hermanas, pero igual de grande en aportaciones culturales y científicas.

Uriel Macías, investigador del instituto Isaac Abravanel y especialista tanto en la historia de los judíos en nuestro país como en bibliografía judaica en español, es de la misma opinión. «Cuando se estudia a los Reyes Católicos en el colegio, apenas se dedica una línea al final para decir que, en 1492, se expulsó a los judíos de España», afirma en declaraciones a ABC. Por ello, y en un intento de acabar con esta pesada losa, ha organizado «Sefarad en la Historia. Historiografía, bibliografía, imaginario»; un ciclo de conferencias que se desarrollarán en tres jornadas (3, 10 y 17 de diciembre) de 17:00 a 20:00 horas. «Serán de libre acceso y tan solo hay que inscribirse para poder asistir de forma telemática», añade.

La finalidad es compleja, pero también necesaria e innovadora. Por un lado, el seminario analizará la forma en la que se ha escrito la historia de los semitas medievales hispanos durante las diferentes épocas. «No queremos repasar solo los hechos históricos, para eso hay magníficos manuales. También pretendemos estudiar cómo la visión de la sociedad judía ha estado contaminada por el prejuicio a lo largo de muchos siglos». Y es que, en palabras de Macías, no fue hasta siglo XIX cuando algunos historiadores empezaron a desprenderse de esa visión corrupta para zambullirse, al fin, en la realidad palpable que se vivió en la península ibérica.

Por otro lado, y a lo largo de las once ponencias planeadas, el seminario abordará temas como la valoración que han hecho las fuentes (tanto clásicas como actuales) de la importancia de este pueblo en la formación de nuestra nación o -según Macías- «el peso de esa España judía medieval en el imaginario israelí». Por descontado, una buena parte de las conferencias se centrarán en la relación de los judíos expulsados por los Reyes Católicos con Sefarad, el término bíblico para referirse a la península ibérica. «La idea es que estas actividades sean el punto de partida de un grupo de trabajo que analice constantemente diferentes temas históricos relacionados», añade el experto.

Mitos y olvido

El telón de fondo del seminario será el paso de este pueblo por la península ibérica. Una historia olvidada y, en ocasiones, llena de enigmas. De entre todos ellos, quizá el más famoso sea el mito de las tres culturas: la teoría que habla de una Granada multicultural en la que vivían en armonía judíos, cristianos y musulmanes. «No podemos trasladar un término como el de convivencia, que cuenta con unas connotaciones concretas en la actualidad, al pasado. Hoy implica una relación de igual a igual y hace referencia a que personas con perfiles diferentes coexisten y se influyen de forma mutua. Eso no sucedía así en la Edad Media. Entonces la sociedad estaba muy estratificada», desvela Macías.

El experto tiene claro, no obstante, que la situación de los judíos en la península ibérica fue «bastante más fácil» que en otras partes de Europa. Aunque huye de generalizaciones, pues es partidario de que cada monarca, noble o líder árabe de Al-Ándalus mantuvo una relación diferente con este pueblo, sí confirma que se les respetó hasta el siglo XIII, cuando «se empezó a producir un deterioro debido, entre otras causas, a la presión de la Iglesia para conseguir su bautismo». Tras una serie de matanzas perpetradas en 1391 por parte de los reinos de Castilla y Aragón, su presencia en aquella primitiva España terminó con «el llamado decreto de expulsión de 1492».

A su vez, Macías es partidario de que España le debe mucho a los judíos que se afincaron en la península. Quizá no a nivel militar, pero sí en otros campos. «Tradujeron una infinidad de obras científicas y literarias. Salvaron todo aquel saber de la antigüedad para el mundo occidental», desvela. La tarea no era solo mecánica ya que, insiste, interpretaban aquellos textos e «incluían, a la vez, su propio saber». «Hicieron una labor muy destacable en la transmisión del conocimiento, aunque sus obras, al estar escritas en hebreo y árabe, no fueran conocidas entonces por el gran público», completa.

