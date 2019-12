Diario Judío México - Con la finalización del año y de la década, el New York Times publicó una lista con las mejores 30 series internacionales de la década en todo el mundo, y el puesto número uno es para la israelí “Hatufim” (Prisioneros de Guerra).

Se trata de un drama ambientado en 2008, que cuenta la historia de soldados que regresan a sus casas tras permanecer secuestrados durante 17 años. La serie explora la reintegración de Nimrod y Uri en una sociedad que los ha convertido en íconos nacionales y en una vida familiar interrumpida, mientras resuelven el trauma tras haber estado cautivos y haber sido torturados.

Las dos temporadas fueron emitidas entre 2012 y 2013. La historia fue adquirida por Fox y adaptada en la popular serie “Homeland”.

Además, hay otra serie israelí en el ranking: “Fauda”, que ocupa la octava posición en la lista de mejores series de la década.

“Fauda” fue desarrollada por Lior Raz y Avi Issacharoff a partir de sus experiencias personales, mientras cumplían el servicio militar en la Unidad Duvdevan de las Fuerzas de Defensa de Israel. Cuenta la historia de Doron, un comandante de la Unidad Mista’arvim (soldados que se disfrazan y se infiltran en ciudades árabes), y su equipo cuando intentan atrapar a un terrorista de Hamás.

Asimismo, hubo otras dos series israelíes que recibieron menciones honoríficas por parte del diario norteamericano: “Our Boys” y “Shtisel”.

La lista completa de las mejores 30 series internacionales, según The New York Times, es la siguiente:

1 – Prisoners of War (Israel)

2 – Sherlock (Inglaterra)

3 – The Bureau (Francia)

4 – Happy Valley (Inglaterra)

5 – Gomorrah (Italia)

6 – The Crown (Inglaterra)

7 – Chewing Gum (Inglaterra)

8 – Fauda (Israel)

9 – Killing Eve (Inglaterra)

10 – A Very English Scandal (Inglaterra)

11 – Detectorists (Inglaterra)

12 – El Marginal (Argentina)

13 – Fleabag (Inglaterra)

14 – The Bridge (Dinamarca – Suecia)

15 – Unforgotten (Inglaterra)

16 – Strong Girl Bong-soon (Corea del Sur)

17 – Moone Boy (Irlanda)

18 – Babylon Berlin (Alemania)

19 – Please Like Me (Australia)

20 – Kingdom (Corea del Sur)

21 – Money Heist (España)

22 – Deutschland 83 (Alemania)

23 – The Returned (Francia)

24 – Norsemen (Noruega)

25 – My Mad Fat Diary (Inglaterra)

26 – Three Times Manon’ and ‘Manon 5 Years On (Francia)

27 – Broadchurch (Inglaterra)

28 – Sacred Games (India)

29 – Letterkenny (Canada)

30 – This Is England (Inglaterra)