“For you are a holy people to YHWH your God, and God has chosen you to be his treasured people from all the nations that are on the face of the earth.” (Deuteronomy 14:2)

“Porke sosh un Puevlo Santo de YHWH vuestro Dio , i Dio vos eskojyo para ke seyash Su Puevlo atesorado entre todas las nasyones ke kovren la Tierra entera”

Kon esto Moise se refiere a Dio komo “El Dio de las almas de todas las karnes” (Numbers 27:16)

“Si vash a obedeser a Mi Boz por seguro, i guadrar mi aliansa, alora serash un tresoro diferente para mi de todos los otros puevlos, porke la Tierra entera es miya” (Exodus 19:5)

“Establisere mi aliansa entre mi i vozotros i vuestros desendientes dospues de vozortros, en sus generasyones, por una aliansa eternela para ser (vuestro) Dio para vozotros i por vuestros desendientes dospues de vozotros” (Genesis 17:7)

I… No kale olvidar “anyone who kills or saves a single human, not Jewish, life, has done the same (save or kill) to an entire world. ” Kualken mata o salva un solo humano, non Judyo, es komo si matara o salvara el mundo entero…

“Righteous people of all nations have a share in the World to Come (Sanhedrin 105a).

Los Justos de todas las nasyones tienen sus parte en el Otro Mundo.

I… Ay nuchos otres versetos al mizmo sujeto.

No tenemos el derrito de demandar porke Dio mos eskojo…. El no da kuentos a dingunos. Komo lo disho a Avraham “Desha este lugar ande nasites i va-te a laTierra ke Dio te amostrara” le aprometyo tambien ke su desendensya sera un puevlo numerozo. Ma en dingun lugar de la Biblia esta eskrito porke Abraham i no un otro ? Esto mos dize ke Dio eskoje el ke kere i no tiene ke eksplikar la razon a digunos.

Komo no seremos Suyos, siendo Su kriasyon ? Egzaktamente komo un padre biolojiko. Es el Padre de toda la humanitad i no solo de los judyos ! Es el Padre de las Tierras i de las Aguas del Sol i del Universo ! El es TODO i por seguro ke le apartenesemos puerpo i alma….El ke mos izo a su asemejansa (I aki, de esta fraza devemos pensar kon lo poko ke tenemos de entelijensya a todas las siensyas pozitivas i mistikas…)

Su puevlo eskojido, Bnei Israel, tiene una natura mas ancha por seguro. Son los ke sigen Sus kaminos etikos i rekonosen la Tora Santa ke tiendran Su Bendisyon, la Luz ke aklara la vida i el Despues. Por esto la KONVERSYON es permetida por seguro por ser rekonosido ke un miembro de Su puevlo. El nunka rechesara el ke viene a El. Uno de los ambezos en muestra fee es MODESTIYA, MODERASYON – i REZINYASYON a ser felis kon el muy poko i darLe grasyas por lo ke tenemos… Yo no tengo ambezos partikulares en filozofiya ma me viyene lojiko ke esto es una yave muy importante en la egzistensya i en el interkambio entre las personas.

Ma ke dizir de un malo ? Kreyes ke va ser kontado komo un miembro de Su puevlo kuando va vinir la hora ? No kreyo ! O un hombre derecho i bueno ke apartenese a una otra relijyon sera rechesado por El Santo Bendicho ? No kreyo tambien.

Mos dyo la lojika i somos responsavles i juzgos tambien de muestros aktos. Savemos lo ke es bien i lo ke es mal. Mizmo el mas primitivo ! Kon sus tradisyones i kreyensyas ma SAVE ande se topa ! Sera juzgado asigun su korason…. Mi opinion.

Kada uno kon su vedra… No ?

Kon Amor

