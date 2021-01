En medio de una entrevista por Zoom el diputado nacional de la Unidad y Equidad Federal, Pablo Ansaloni, lanzó una desafortunada frase sobre la comunidad judía y fue fuertemente reprochado en redes sociales.

«Estamos más unidos que nunca, nadie nos romperá a nosotros y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia. Porque son como los judíos que no tiene patria y no saben dónde están o quién representan», manifestó Ansaloni, cuando hablaba sobre la representación de la delegación de UATRE.

«Yo si sé a quién represento: represento a la seccional 125 de Colón, provincia de Buenos Aires», agregó el diputado. Un usuario de Twitter subió el video y se viralizó.