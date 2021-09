Sucot es una festividad de origen bíblico que rememora las vicisitudes del pueblo judío durante su deambular por el desierto y la precariedad de sus condiciones materiales. Es una de las fiestas más sencillas de respetar, ya que no es necesario ayunar ni arrepentirse. En su lugar, (casi) todo lo que se requiere es levantar una sencilla estructura, llamada sucá, en el jardín o en el balcón y si el COVID lo permite, recibir invitados.

También se la conoce como la ‘Fiesta de las Cabañas’, que se celebra a lo largo de 7 días en Israel y 8 en la diáspora (este año será del 20 al 27 de septiembre).

En los últimos años, se ha convertido en una especie de fiesta ecológica, ya que marca el paso de nuestros antepasados por el desierto y la época de la cosecha. A continuación ofrecemos 7 sugerencias para que tu fiesta sea lo más ecológica posible.

1. Utiliza sábanas viejas o artículos desechados para las paredes de tu Sucá:

La sucá, o vivienda temporal, que da nombre a la fiesta, debe tener un techo de vegetación a través del cual se puedan ver las estrellas. Pero en lo que respecta a sus paredes, se puede dar rienda suelta a la imaginación. Te recomendamos que optes por sábanas viejas, manteles desechados o cualquier trozo de tela que tengas por ahí en lugar de algo nuevo o de plástico. Estos elementos darán a tu sucá un ambiente relajado y desértico.

2. Decorar con objetos reciclados:

En este caso se pueden seguir tres caminos. La primera opción sería simplemente reciclar tus antiguas decoraciones de la sucá. La segunda es agarrar los cartones, botellas y viejos CDs que tienes guardados en casa, darles un poco de pintura y colgarlos con orgullo. Por último, se pueden agarrar ramas y hojas decorativas, y colgarlas con estilo del techo o fijarlas a la pared.

3. Hazte voluntario para lavar los platos:

Todos sabemos que los platos y cubiertos de plástico no son buenos, pero de alguna manera todo el mundo se permite un poco de margen cuando se trata de las fiestas y de un sinfín de actividades de entretenimiento. La vajilla biodegradable se considera algo mejor, aunque en muchos casos no se recicla realmente. Lo más sencillo es ofrecerse con antelación a lavar los platos una noche, sobre todo cuando eres el invitado. No sólo mantendrás el mundo un poco más limpio, sino que tu familia y amigos te mirarán siempre con buenos ojos.

4. Hazte vegetariano, o incluso vegano:

Después de un mes de fiesta gastronómica, no se nos ocurre nada mejor que una comida maravillosamente fresca y ligera. Siguiendo con el tema de la ecología, también hay que tener en cuenta que una comida sin carne utiliza solo una fracción de los recursos medioambientales que requiere una costeleta, así que es una situación en la que todos salimos ganando, tanto nuestra cintura como el planeta.

5. Vivir un poco como nuestros antepasados sin aparatos:

Dado que Sucot consiste en vivir en tiendas de campaña como nuestros antepasados, te sugerimos que vayas un poco más allá y te comprometas realmente con el estilo de vida ancestral convirtiendo la sucá en una zona libre de aparatos electrónicos. De este modo, podrás descansar entre las sábanas y contemplar lujosamente si prefieres leer, pintar o dormir una siesta.

6. ¡No tires todo cuando acaben las vacaciones!:

Es difícil romper con los viejos hábitos, pero después de celebrar el Sucot más ecológico, asegúrate de no tirarlo todo. Conserva las sábanas viejas otro año, guarda los adornos caseros y no caigas en la tentación de comprar una nueva vajilla. El planeta Tierra te lo agradece.

7. Involucra a todo el mundo, pero no te pongas pesado:

Por último, pero no por ello menos importante, es importante discutir cómo transmitir tu recién estrenada ecología. A nadie le gusta que le den un largo sermón sobre los males de la industria. En lugar de eso, predica con el ejemplo, haz que los niños laven los platos, menciona casualmente los esfuerzos que estás haciendo (aunque sólo sea para explicar las decoraciones torcidas) y simplemente disfruta de la fiesta.