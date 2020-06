Diario Judío México - Ha surgido evidencia de un segundo diplomático japonés que otorgó visas a judíos europeos que huían de la persecución nazi, lo que aumenta la posibilidad de que más héroes no descubiertos estén esperando ser reconocidos.

Saburo Nei, que se desempeñó como cónsul general del Japón imperial en la ciudad de Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, durante la Segunda Guerra Mundial, emitió visas de tránsito para los judíos que escapaban de la persecución de la Alemania nazi para pasar por Japón.

Nei ahora está siendo comparado con el diplomático apodado el “Schindler japonés”: Chiune Sugihara, quien otorgó cientos de visas a judíos en Lituania, donde estaba estacionado.

Akira Kitade, una periodista con sede en Tokio que ha investigado exhaustivamente los esfuerzos japoneses para ayudar a los judíos durante la era nazi, dijo al diario The Mainichi que era importante que “la gente supiera que había diplomáticos japoneses además del Sr. Sugihara que salvaron a los judíos”.

Los registros encontrados en Moscú indican que Nei, que estaba estacionado en Vladivostok en 1941, emitió documentos de viaje para los judíos que habían escapado del este de Europa tomando el Ferrocarril Transiberiano a la ciudad portuaria del Pacífico, desde donde intentaron llegar a un tercer país. Sin embargo, se creía que ninguna de las visas había sobrevivido.

“Un amigo que es investigador del Holocausto en Filadelfia me contactó para decirme que alguien había encontrado un documento y que no estaban seguros de qué era porque estaba escrito en japonés”, dijo Kitade. “Tan pronto como vi el nombre, me di cuenta de que se trataba de una visa emitida por Nei en Vladivostok, y supe que era un descubrimiento muy importante”.

Después de la guerra, según los informes, Nei nunca habló de haber emitido las visas o del clima diplomático en ese momento. Falleció en 1992.