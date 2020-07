Diario Judío México - Es a veces la gente mas cercana, la que mas nos quiere, la que nos pone las trabas a la hora de hacer aliyah. No es facil despedirse, no es facil dejar lo que conocemos, y menos cuando nuestra familia no quiere que nos vayamos. En este episodio les compartimos las “armas” con las que nos enfrentamos nosotros a la hora de decidir hacer aliyah.