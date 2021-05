Cuentan los que conocen al Rabino Grossman que desde que llegó a la ciudad de Migdal Haemek en 1968, el rabino se sentaba con los jóvenes en las calles que no querían ir a las escuelas. No les gritaba, nos los culpaba, no les exigía nada; solo se sentaba a dialogar con ellos, a escucharlos, a comprenderlos y a tenderles una mano para que puedan superar su problemas y salir adelante.

En la actualidad, 53 años después, el Rabino Grossman sigue sentándose con los niños, sigue escuchándolos, sigue comprendiéndolos y por sobre todas las cosas sigue ayudándolos ofreciéndoles las herramientas necesarias para convertirse en ciudadanos productivos del Estado de Israel.