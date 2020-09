Diario Judío México - Estimados amigos de Migdal Ohr, se acerca el año nuevo judío, y sabemos que no pueden venir a Israel en estos días sagrados.

El propio Gran Rabino Grossman junto con los niños de Migdal Ohr se encargarán de llevar tus plegarias al Kotel! Y sin ningun costo y sin que se tenga que realizar un donativo obligatorio

En momentos tan complejos para toda la humanidad, queremos llevar tu plegaria al Kotel y que te sientas cerca de Jerusalén.

Un mensaje del Rabino Grossman para tí

Quiero decirte que tu amor y preocupación por el prójimo han cambiado para siempre las vidas de los niños de Migdal Ohr.

Estamos todos tan agradecidos por lo que has hecho por ellos, por todo lo que les has otorgado, que quiero acercar de manera personal tu oración al Muro de los Lamentos, e incluirte en mis oraciones durante el mes de Elul, nuestro mes de introspección.

Hazme saber tu nombre y los nombres de tus hijos, padres, abuelos o cualquier persona que necesite una bendición.

Me aseguraré de incluirlos en mis bendiciones pidiendo salud, amor, paz y éxito en todos sus quehaceres.

Rabino Yitzhak David Grossman,

Fundador y Presidente de Migdal Ohr

Escucha el mensaje del Rabino y envía tu oración a través de este link: es.migdalohrusa.org/kotel

Reenvía este mensaje a todos tus seres queridos para que miles de plegarias lleguen al Muro de los Lamentos.

Nada seria posible sin ti

Desde que inicié mis trabajos educativos en Migdal Ohr hace casi 50 años, he observado a cientos, miles, de niños y niñas cuyas vidas han cambiado por completo. Algunos sufren abusos, otros acaban de perder a sus padres, algunos viven en la calle, y la mayoría no recibe el amor y la calidad que le corresponde por el solo hecho de ser niños.

Cuando un niño llega a Migdal Ohr, lo primero que le ofrecemos es un oìdo atento y mucho amor. Cuando mostramos empatía y calidez, el niño abre su corazòn y esa apertura nos posibilita ayudarlo a transformar su presente y su futuro.

El Covid-19 ha desafiado a todo el mundo, pero en Migdal Ohr no dejamos de trabajar y de cuidar a los niños ya que sin Migdal Ohr ellos no tienen a donde regresar. Es por eso que necesitamos de tù ayuda, para que estos miles de niños no sean arrojados a la deriva y puedan seguir creciendo junto a nosotros. Amén!