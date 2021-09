Estas fueron las palabras de Juan Carlos Sanz Briz, hijo del “Ángel de Budapest”, Ángel Sanz Briz, en nuestra sesión con The Voice of the Silence y From the Depths, frente a cientos de alumnos de la Universidad de La Salle Cuernavaca.

Juan Carlos nos contó la historia de su padre, un hombre que terminó siendo embajador de España en Hungría a sus 34 años y en el mejor momento de su vida. El Ángel en 1944 estaba recién casado, con una hija de brazos y otra en camino, con una carrera diplomática prometedora y todas las ganas de vivir y a pesar de ello lo arriesgó todo para salvar miles de vidas de las manos de los nazis.

Recordemos que España estaba bajo el gobierno del dictador Franco en aquella época, por lo que él apoyaba al nazismo. Sin embargo, Ángel pidió permiso para expedir pasaportes que ayudarán a los miles de perseguidos por el Tercer Reich y al no obtener respuesta de su gobierno, decidió arriesgarlo todo.

Fue así como expidió miles de pasaportes y cartas de protección, además de rentar dos edificios y algunas casas en las que se daba asilo, comida y medicinas a todos aquellos que recibirán la ayuda de la legación española.

Ángel era un hombre común y corriente, como todos nosotros; con una vida feliz por delante y lo que lo destacó fue hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Hoy su hijo Juan Carlos nos dijo “Todos tenemos un Justo entre las Naciones dentro, solo hay que despertarlo diariamente”. Con esta frase Juan Carlos nos invita a no callarnos ante la injusticia que percibimos a nuestro alrededor, a combatir el bullying, la discriminación, la xenofobia o cualquier actitud que dañen a los que nos rodean.

Juan Carlos nos recuerda que no hacer el mal no es suficiente, hay que hacer el bien y levantar la voz cuando sea necesario. Solo así nuestro “Justo entre las Naciones interior” será capaz de enfrentarse a las situaciones más difíciles y, si un día llega el momento de defender a los demás, poner en riesgo nuestra propia vida, trabajo o reputación en nombre de lo que es justo y correcto.

Hoy aproximadamente doscientos jóvenes universitarios escucharon estas palabras, que ahora nos dejan una tarea de vida.

Te invitamos a ver la película del Ángel de Budapest, un héroe que merece ser recordado

https://gloria.tv/post/iGpEJrwDUktJ37TocUtv3PraK?fbclid=IwAR2kLtZrGQ3Nd7ULV8s51pOKMvejCCzrQ_4inKZzWElMC74Omqsju-GfdWc