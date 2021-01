Después de que activistas de extrema derecha y supremacistas blancos irrumpieran en el Capitolio de los Estados Unidos el miércoles, el Museo de la Herencia Judía-Un Monumento Viviente a la Shoá volvió a comprometerse con la educación sobre la Shoá y el extremismo, el odio y la violencia actuales.

Muchos de los alborotadores que asaltaron el Capitolio llevaban símbolos antisemitas y racistas, incluidas banderas confederadas, remeras con capucha que decían “Campo Auschwitz” y símbolos de grupos supremacistas blancos.

“No podemos ser espectadores silenciosos. Debemos hablar y actuar donde y cuando seamos testigos del odio y las amenazas de violencia”, dijo Jack Kliger, presidente y director ejecutivo del Museo de la Herencia Judía.

El museo se unirá a la Liga Antidifamación (ADL) y la Junta de Rabinos de Nueva York para presentar el evento virtual “Extremismo. Lo que necesitás saber en 2021” para discutir los desafíos del extremismo actual y las formas de combatirlo, el jueves 14 de enero, a las 21 hs. (IST).

El rabino Joseph Potasnik, vicepresidente ejecutivo de la Junta de Rabinos de Nueva York, y Kliger moderarán una discusión con los panelistas Talia Lavin, periodista y autora de Culture Warlords: My Journey Into the Dark Web of White Supremacy, Oren Segal, vicepresidente de el Centro de Extremismo de la ADL, y Eric Ward, director ejecutivo del Western States Center y miembro principal del Southern Poverty Law Center and Race Forward.

El museo también ofrecerá dos viajes de campo virtuales: “Encuentro del odio con la humanidad. La vida durante el Holocausto” y “Ama a tu prójimo. La inmigración y la experiencia de Estados Unidos”.

El Museo cambió a programación por Internet al comienzo de la pandemia y desde entonces ha reabierto, pero ha seguido ofreciendo programación en línea. El año pasado se ofrecieron varios eventos educativos virtuales que están disponibles en YouTube.

El escándalo vivido en Estados Unidos con la toma del Capitolio por parte de seguidores del presidente Donald Trump mostró uno de los lados más oscuro de la sociedad al comprobarse la presencia neonazis y negadores de la Shoá entre los protagonistas de los hechos de violencia.

En las redes sociales circularon imágenes que confirmaron la presencia de supremacistas blancos declarados y negadores de la Shoá entre los que asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos.

Nathan Bernard, un activista social, comentó que entre los protagonistas de los hechos vandálicos estuvieron “el negador del Holocausto Nick Fuentes y el neonazi Baked Alaska, quienes transmitieron en vivo desde la oficina de (Nancy) Pelosi después de asaltar la capital. Ninguno ha sido arrestado”.

Andrew Stroehlein, director de medios europeos de la organización Human Rights Watch, también se refirió a la presencia de negadores de la Shoá con una foto en la que aparece un corpulento personaje vistiendo una remera cuya leyenda decía “Campo Auschwitz”.

“Si estás asaltando un parlamento con personas que visten sudaderas del ‘Campo Auschwitz’, sabes de qué lado estás… Éstas son las caras del odio y el extremismo”, advirtió.

“Los neonazis que se cortaron los dientes en Charlottesville estuvieron al frente de las protestas pro-Trump hoy en Washington DC”, fue otro de los mensajes que se reprodujo en Twitter.

La camiseta con la leyenda “Campo Auschwitz” generó varios mensajes de indignación como una persona que desde su cuenta en Twitter dijo que “la mentalidad que creó esa camiseta no puede ir allí”, en referencia al Capitolio.

“Gran pérdida sobre gran pérdida, han perdido (el concepto de) lo que es ser humano, así que están vendidos por el odio. Gente rota, corazón roto”, añadió.

Entre las tantas imágenes se puede ver al neonazi Baked Alaska durante el momento que es expulsado del edificio del Capitolio por el equipo SWAT.

Bryan E. Leib, nieto de un sobreviviente de la Shoá, transmitió su indignación por la presencia de estos personajes. “Esto es desagradable. Pura maldad”, expresó.

Por su parte, la organización Stop Antisemitism.org transmitió: “75 años después del Holocausto y con 6 millones de judíos muertos, los nazis LITERALMENTE tomaron el control del Capitolio”.

“Como la historia continúa mostrándonos, lo que comienza con los judíos NUNCA termina con los judíos. El antisemitismo lo envuelve TODO y a TODOS”, advirtieron.

Entre los personajes destacados en la imagen aparece uno con un tatuaje del símbolo del wotanismo, que es un ocultismo nazi que cree que los judíos controlan el gobierno. “Es un verdadero nazi portador de tarjetas”, afirmó el usuario de Twitter identificado como Dr. Adam Rutherford.

A todo esto, la Liga Antidifamación también reveló que un periodista del Canal 13 de Israel fue víctima del acoso de los neonazis.

“Absolutamente despreciable. Un alborotador estaba acosando a un reportero israelí con un antisemitismo vicioso y grotesco . Lamentablemente, esto no es sorprendente considerando la violencia que vimos de los extremistas en el Capitolio”, denunció la organización.

Jonathan Greenblatt, CEO de la ADL, expresó: “Este fue un día oscuro para la democracia, pero uno que las autoridades deberían haber visto venir”. “La supremacía blanca es una amenaza terrorista nacional y el gobierno debe aplicar toda la fuerza de la ley para detenerla en seco”, sostuvo.