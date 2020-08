Diario Judío México - El pasado jueves, treinta nuevos inmigrantes judíos (olim) provenientes de Argentina, incluyendo jóvenes, estudiantes y familias, llegaron al país traídos por el Keren Yedidut, en colaboración con la Agencia Judía.

La delegación incluye al futbolista Nicolas Julián Katz, anteriormente en el Olimpo de Bahía Blanca, que tiene previsto incorporarse al plantel de Maccabi Petaj Tikva.

Los nuevos inmigrantes estarán dos semanas en cuarentena en un hotel gestionado por el “Pikud Haoref”, el Comando de la Retaguardia o Defensa Civil de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y luego derivados a centros de absorción en Kiriat Iam, Raanana, Tel Aviv y Jerusalén.

Gustavo Gakman, del Keren Yedidut (International Fellowship of Christians and Jews) -una organización no gubernamental que desde hace alrededor de cuarenta años suministra asistencia a soldados de las FDI, minorías, sobrevivientes del Holocausto, nuevos inmigrantes, etc.-, señaló que en los últimos meses se ha registrado un aumento de personas oriundas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, interesadas en acogerse a la “Ley del Retorno” y emigrar a Israel.