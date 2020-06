El exvicepresidente estadunidense y precandidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, prometió no “avivar las llamas del odio” si es mandatario.

Diario Judío México - En un discurso desde Filadelfia, en el marco de la campaña electoral, Biden criticó la gestión del presidente Donald Trump ante las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd y pidió que las últimas palabras del joven suenen en todo el país y sean “una llamada de atención”.

Repitió las últimas palabras de Floyd, quien, bajo la presión ejercida por un policía sobre su cuello, afirmó: “No puedo respirar”. Estas palabras, añadió el demócrata, “no murieron con él”.

Yo no traficaré con el miedo y la división. No atizaré las llamas del odio. Buscaré curar las heridas raciales que han plagado a este país por mucho tiempo, no usarlas para obtener ganancias políticas”, aseveró.