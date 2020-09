Diario Judío México - El primer ministro Benjamin Netanyahu llegó a la Casa Blanca el martes por la tarde, junto con el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed al-Nahyan, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdullatif Al Zayani, antes de la firma de un acuerdo de normalización histórico y revolucionario entre los países.

Los dos Estados del Golfo se convierten en el tercer y cuarto país de Oriente Medio en reconocer a Israel y establecer relaciones diplomáticas formales con el Estado judío desde que Egipto lo hizo en 1979 y Jordania en 1994, rediseñando drásticamente el mapa político de la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presidirá la firma de acuerdos diplomáticos históricos entre Israel y dos naciones del Golfo Pérsico que podrían presagiar un cambio dramático en la dinámica de poder de Oriente Medio y darle un impulso antes de las elecciones de noviembre.

En una ceremonia en la Casa Blanca destinada a mostrar la habilidad política presidencial, Trump recibirá a más de 700 invitados en el jardín sur para presenciar el sellado de los acuerdos entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein.

Trump y sus aliados esperan que la ocasión mejore las credenciales de Trump como pacificador en el apogeo de su campaña de reelección.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y los ministros de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmarán los acuerdos ante la multitud, que incluirán representantes de las naciones de apoyo del cuerpo diplomático con sede en Washington, pero pocos otros dignatarios del extranjero. Se invitó a asistir a algunos congresistas demócratas que elogiaron en silencio.

Además de los acuerdos bilaterales individuales firmados por Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, los tres firmarán un documento trilateral, dijeron los funcionarios. Los acuerdos se denominan los “Acuerdos de Abraham” en honor al patriarca de las tres principales religiones monoteístas del mundo. Se espera que Trump firme como testigo.

Los acuerdos no terminarán con las guerras activas, sino que formalizarán la normalización de las ya cálidas relaciones de Israel con los dos países. Y, aunque no abordan el prolongado conflicto israelí-palestino, pueden allanar el camino para un acercamiento árabe-israelí más amplio después de décadas de enemistad, un par de guerras y solo dos acuerdos de paz anteriores.

Los escépticos, incluidos muchos observadores, analistas, expertos y ex funcionarios de Oriente Medio desde hace mucho tiempo, han expresado dudas sobre el impacto de los acuerdos y lamentaron que ignoran a los palestinos, que los han rechazado como una puñalada por la espalda de sus compañeros árabes.

Sin embargo, incluso los críticos más duros han admitido que podrían marcar el comienzo de un cambio sísmico en la región si otras naciones árabes, en particular Arabia Saudita, hicieran lo mismo, con implicaciones para Irán, Siria y Líbano.

Otros países árabes que se cree que están cerca de reconocer a Israel son Omán, Sudán y Marruecos. “Estos acuerdos son un gran logro para los países involucrados y han generado un tremendo sentido de esperanza y optimismo en la región”, dijo el yerno y asesor principal de Trump, Jared Kushner, quien dirigió las negociaciones. “En lugar de centrarse en conflictos pasados, la gente ahora se centra en crear un futuro vibrante lleno de posibilidades infinitas”, añadió.

La ceremonia de hoy se realiza a meses de una intrincada gestión diplomática encabezada por Kushner y el enviado de Trump para las negociaciones internacionales, Avi Berkowitz, que dio sus frutos el 13 de agosto cuando se anunció el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. A esto le siguió el primer vuelo comercial directo entre los países y luego el anuncio del 11 de septiembre del acuerdo entre Bahrein e Israel.

Sin embargo, antes de la ceremonia no se conocía el contenido específico de los documentos individuales que se firmarán el martes. Si bien los funcionarios dijeron que seguirían de cerca las declaraciones conjuntas emitidas cuando se anunciaron los acuerdos por primera vez, no estaba claro si los acuerdos requerirían más acciones por parte de los tres gobiernos o qué obligaciones vinculantes se comprometerían a hacer cumplir cada uno.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo el lunes que los documentos se habían completado y que el acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel sería más largo y detallado que el acuerdo de Bahrein porque había habido más tiempo para finalizarlo. Aún así, la falta de claridad incluso un día antes de la ceremonia ha levantado algunas sospechas sobre la durabilidad de los acuerdos.

Incluso en Israel, donde los acuerdos han recibido elogios generalizados, existe la preocupación de que puedan resultar en ventas estadounidenses de armamento sofisticado a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, lo que podría alterar potencialmente la ventaja militar cualitativa de Israel en la región.

Mientras tanto, un Netanyahu políticamente vulnerable se enfrenta a preguntas sobre su participación en un evento tan grande pocos días después de que anunció un nuevo cierre nacional para combatir un aumento en los casos de coronavirus que impondrá severas restricciones a la circulación y las reuniones. La Casa Blanca alienta a los asistentes a la ceremonia a que usen máscaras.

Y aunque los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein tienen un historial de reprimir la disidencia y la opinión pública crítica, ha habido indicios de que los acuerdos no son tan populares o bien recibidos como en Israel. Por un lado, ninguno de los países enviará a su jefe de estado o gobierno para firmar los acuerdos con Netanyahu.

El mayor grupo de oposición dominado por chiítas de Bahrein, Al-Wefaq, que el gobierno ordenó disolver en 2016 en medio de una represión de un año contra la disidencia, dijo que hay un rechazo generalizado en el país de normalización.

Al-Wefaq aseguró en un comunicado que se une a otros bahreiníes que rechazan categóricamente el acuerdo para normalizar los lazos con la “entidad sionista” y criticó al gobierno por aplastar la capacidad del público para expresar opiniones “para oscurecer el grado de descontento” por la normalización.

En los Emiratos Árabes Unidos, se ha especulado que el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, ampliamente visto como el líder cotidiano del país y el artífice de la iniciativa emiratí para mejorar las relaciones con Israel, se está alejando de la ceremonia de firma.

Aunque el protocolo emiratí dicta que se envíe al ministro de Relaciones Exteriores y no al príncipe heredero de un emirato específico para representar al país en lugar del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, que rara vez se ha visto en público desde que sufrió un derrame cerebral hace más de seis años.

No obstante, el príncipe no participará en la ceremonia porque es posible que no quiera que lo vean apoyando demasiado a Trump semanas antes de una elección presidencial estadounidense en la que el resultado está lejos de ser seguro. Si bien el boato de la ceremonia de firma de la Casa Blanca ofrece a Trump y Netanyahu un triunfo político, el príncipe Mohammed no enfrenta ni presiones de reelección ni protestas en casa.

Los emiratíes también pueden desconfiar de parecer demasiado cercanos a Netanyahu, quien declaró públicamente en agosto su oposición a la venta de aviones de combate furtivos F-35 de fabricación estadounidense a los Emiratos Árabes Unidos.

Si bien los Emiratos Árabes Unidos han dicho que Israel no seguirá adelante con los planes de anexar los asentamientos de Cisjordania es una piedra angular del acuerdo, ya que Netanyahu ha insistido en que la anexión solo está suspendida y permanece sobre la mesa.

Incluso, una versión difundida por el portal de noticias de Arutz Sheva indicó que “el acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel se escalonará para impedir que Israel aplique la soberanía antes de 2024”. Según se informa, el acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos se implementará en etapas, para garantizar que Israel no aplique la soberanía en Judea y Samaria hasta 2024.

El tratado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos se implementará gradualmente, en tres fases, según fuentes citadas por el portal Bloomberg.

Según el informe, los dos países no intercambiarán embajadores de inmediato, sino que comenzarán con la cooperación económica, seguida de la cooperación en seguridad e inteligencia y, en la etapa final, con las relaciones diplomáticas plenas.

El acuerdo se construyó de tal manera a pedido de los Emiratos Árabes Unidos, que buscaba garantizar tanto que Israel no aplique la soberanía sobre partes de Judea y Samaria en un futuro cercano, como mantener la presión sobre los EE.UU. para completar la venta planeada de Cazas furtivos F-35, a los que Israel se ha opuesto.