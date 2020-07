Diario Judío México - B’nai Brith Canadá anunció el lunes que, en respuesta directa a la promoción del grupo, Uber Canadá ha confirmado que ya no entregará productos del restaurante Foodbenders de Toronto.

El domingo, B’nai Brith Canadá pidió a los miembros de la Comunidad Judía de Toronto que tomaran medidas contra los Foodbenders, que han utilizado tropos antisemitas y han publicado contenidos pro-terroristas en los medios de comunicación social.

Foodbenders, ubicado en el barrio de Bloordale de Toronto, ha dirigido su ira hacia la comunidad judía.

En Instagram, la compañía ha anunciado: “Los sionistas no son bienvenidos” y además ha alegado que “los sionistas son nazis”.

Foodbenders también despliega los clásicos tropos antisemitas, diciendo de un grupo judío canadiense: “Esta gente controla sus medios de comunicación y sus funcionarios electos”. En su página personal de Facebook, la dueña describió al Primer Ministro Justin Trudeau como una “marioneta del sionismo”.

La dueña de Foodbenders, Kimberly Hawkins, respondió recientemente a las críticas y dijo que los judíos y los sionistas son más que bienvenidos en su tienda.

“No soy antisemita”, dijo, según blogTO.com. “Eso iría en contra de todos los otros principios que he estado defendiendo durante las últimas semanas. Creo que los palestinos deberían ser libres y tener los mismos derechos humanos iguales que todos y esa no es una postura por la que me disculparé”.

Hawkins dijo que ha recibido una ráfaga de mensajes de odio recientemente, pero da la bienvenida a conversaciones con personas que quieren tener “una conversación respetuosa sobre sus creencias y cualquier punto de vista diferente”.

“Cuando hago una declaración sobre el sionismo, no me refiero a los judíos… Es sobre el gobierno del Estado”, declaró.