Diario Judío México - Una diócesis polaca que tiene el antiguo campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau en su territorio ha rechazado las nuevas demandas de la comunidad judía, que reclama la eliminación de una parroquia cercana al campo, la de la Virgen María, Reina de Polonia.

“Esta iglesia no se encuentra en el territorio del campamento, y el edificio no pertenecía al campamento; por lo tanto, no hay base para retirarlo”, ha dicho, tal como recoge Crux, el padre Mateusz Kierczak, director de comunicaciones de la diócesis de Bielsko-Zywiec.

El rabino Avi Weiss de Nueva York y fundador del Istituto Hebreo Riverdale, argumenta que esta iglesia viola el cuerdo internacional católico-judío de 1987. Además, asegura que el edificio se halla en la antigua oficina del comandante nazi de Birkenau, donde los presos judíos fueron torturados y violados, y representaron “la mayor agresión de la memoria del Holocausto”.

El edificio no existía en 1945

Sin embargo, Bartosz Bartyzel, portavoz del Museo Estatal Auschwitz-Birkenau, explicó al Servicio de Noticias Católicas que el edificio que alberga la iglesia de la Virgen María estaba fuera del área del campamento. Además, añadió que no se había acabado su construcción cuando el campo fue liberado en 1945 y, por lo tanto, no podía haber servido como cuartel general del comandante.

Kierczak explicó a CNS “no podemos lidiar con algo que se presenta de forma emocional” y que “este asunto ha durado tantos años y no deseamos participar en otra disputa mediática”. “No nos serviría de nada responder cada vez que los rabinos realizaran alguna protesta”, ha añadido.