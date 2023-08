Un usuario creó el Museo del Holocausto en Fortnite

Luc Bernard hizo un impresionante trabajo para crear el Museo del Holocausto con las herramientas que el Unreal Editor ofrece dentro de Fortnite.

Bernard es un desarrollador que estuvo a cargo de videojuegos como The Light in the Darkness e hizo esta obra con el aval de Epic Games, que permitió que se hiciera un trabajo respetuoso sobre uno de los hechos más oscuros de la historia de la humanidad.

Sin dudas, esta es una manera original, renovada y muy moderna de poder difundir los horrores del Holocausto y la memoria de las víctimas para que llegue a una audiencia que ronda los 400 millones de jugadores de Fortnite en todo el mundo.

Con diversas imágenes y explicaciones sobre los crímenes cometidos por el Nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, el Museo del Holocausto cumple con su propósito con creces.

¿Cuándo sale y qué se podrá hacer?

Para evitar faltas de respeto, destrucciones y demás, Bernard desactivó el modo de construcción, destrucción y también los stickers en el mundo del Museo del Holocausto en Fortnite. Además, el propio creador anunció que ya está todo aprobado y que esperaba que en los próximos días se vaya a publicar para que todos los jugadores puedan verlo.