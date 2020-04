Diario Judío México - Aron Bielski es el miembro más joven y último de la brigada Bielski, que fundó junto con tres de sus hermanos. Sus actividades se han vuelto ampliamente conocidas como uno de los grupos partisanos más grandes que rescataron judíos durante el Holocausto.

Nació el 21 de julio de 1927, en la familia de David y Beila Bielski, que tenía 10 hijos y dos hijas, en lo que hoy es Bielorrusia. Según Aron Bielski, eran la única familia judía conocida en el pueblo bielorruso de Stankiewicze. Sus padres y dos de sus hermanos, Yankel y Avraham, fueron asesinados por los nazis y enterrados en una fosa común el 5 de diciembre de 1941.

La historia de la brigada Bielski, liderada por los hermanos, que luchó contra los nazis y otras fuerzas pro-alemanas mientras rescataban a los escapados de sus garras, se ha escrito a lo largo de los años en varios libros, y se ha retratado en la película de 2008 ” Desafío “, protagonizada por Daniel Craig y Liev Schreiber (George MacKay interpretó a Aron).

Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, durante el cual sus hermanos salvaron a más de 1.200 judíos, Aron Bielski se mudó al Mandato Británico de Palestina y sirvió en el ejército de Israel durante la Guerra de Independencia de 1948.

Luego se mudó a los Estados Unidos, donde vivían sus hermanos y el resto de la familia, cambiando su nombre a “Bell”. Él y su primera esposa, Judith, tuvieron tres hijos.

Hoy, Bielski, de 92 años y abuelo de 12 años, vive en Florida con su esposa Henryka, de 80 años, que nació en Polonia en 1939 y también es una sobreviviente.

JNS habló por teléfono con Aron y Henryka Bielski el 12 de abril. La entrevista fue editada por brevedad y claridad.

P: ¿Cuál fue su papel en la brigada Bielski?

AB: Para recoger niños en el gueto. Por alguna razón u otra, nunca usé una estrella de David amarilla. No sé por qué, tal vez fui estúpido. Con la ayuda de Di-s, no sé por qué todos los judíos llevaban la estrella. Por lo tanto, me dio la oportunidad de caminar a lugares donde ningún judío podía hacerlo. Perdí a dos hermanos porque tenían la estrella de David.

Es muy difícil ser un buen judío, pero al final, es indescriptible lo gratificante que es.

No pienses por un momento que fui un héroe de ninguna manera o asunto. Esto fue pura suerte porque había personas más fuertes que yo, y fueron masacrados. Pero tuve la suerte de prevalecer.

P: ¿Cuál fue tu relación con tus hermanos antes y después de que entraste al bosque y te convertiste en partisanos y rescatadores?

AB: Siempre tuve la suerte y el privilegio de tener hermanos. Asael fue probablemente la persona más poderosa que he conocido en mi vida. Un individuo inteligente y muy poderoso y fuerte. Con la ayuda de Di-s, porque ¿qué tan inteligente podrías ser? No eres nada contra el ejército regular que está trabajando para destruirte. ¿Qué tan inteligente puedes ser?

HB: El hermano mayor, Walter, y [el segundo mayor] de los hermanos, Nathan, fueron a América antes de la guerra. Yehoshua, un rabino, fue a Siberia durante la guerra. Una hermana, Tove, vivía con su esposo, Avraham, en otra aldea, pero se unieron a sus hermanos en el bosque.

P: ¿Cómo era la vida en el bosque?

AB: La vida en el bosque fue genial.

[Había] libertad. Viste la luz del sol. Todo lo que necesitábamos era comida, y [sentimos que] ganamos. Si querías dormir, dormías. Si no había cama, dormías en la nieve. Lo que sea que fuera, lo fue. Es difícil de creer, pero eso es lo que es. Tenía un rifle, pero no pensé que debería estar en la primera línea [de defensa]. No me dejaron. Ellos me protegieron.

P: ¿Cómo conseguiste comida mientras estabas en el bosque?

AB: Fuiste por gente; algunos te dieron, algunos no quisieron darte, algunos los conseguimos por la fuerza. Tenemos toda la comida que podamos conseguir. Lo creas o no, hubo algunas personas religiosas que no tocaron un pedazo de carne porque no era kosher. Esto nunca lo olvidaré.

HB: Tenían papas, huevos e incluso mataron a una vaca. En verano, el bosque tenía frutos.

P: ¿Puedes dar más detalles sobre aquellos que no comerían la carne a pesar de las terribles circunstancias?

AB: Prefieren morir antes que comer carne no kosher. Tomarían hojas de un árbol y las cocinarían. No comieron alimentos no kosher. Es algo para los libros.

P: ¿Cómo fue la supervivencia diferente como partidista que otras historias de supervivencia durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto? ¿Hubo una mentalidad diferente?

AB: Eres una persona diferente que si hubieras nacido en la ciudad y nunca hubieras estado en el bosque. Le tienes miedo a los animales, a los animales salvajes. Solo teníamos miedo de Di-s mismo.

HB: Mi madre sobrevivió conmigo y no estábamos en el ghetto. El ejército polaco nos ayudó. Mi padre estaba en Auschwitz.

AB: Y ella también sobrevivió porque sabía, Di-s le dijo, que necesitaba una muy buena esposa, una muy buena amiga. Ella todavía está aquí, lo creas o no.

P: ¿Cómo se conocieron?

HB: Nos conocimos en Catskills en el norte del estado de Nueva York en 1992 y nos casamos en 1995. Mi esposo tenía dos hijas y un hijo. La hija tenía cuatro hijos, y un hijo tenía cuatro y el otro cinco. Tengo dos hijos biológicos y dos adoptados.

P: Se ha escrito y presentado mucho sobre las experiencias de usted y sus hermanos, incluida la película de 2008 “Defiance”. ¿Qué tan precisas son las historias y las representaciones, y puede abordar la precisión de la memoria en general, particularmente cuando se trata del Holocausto?

AB: Lo que sucedió fue mucho peor de lo que retrata la película.

HB: La película no mostró cómo lucharon por su libertad. Cómo Aron corría hacia el gueto y traía gente al bosque. Cómo iban a luchar por la comida y llevar la comida al bosque. Cómo había una vaca en el bosque, y la leche era solo para niños. Aron tenía 13 años y estaba ayudando a niños más pequeños.

La película no mostraba cómo caminaban por la nieve, cómo se congelaban hasta la muerte.

P: ¿Qué pasó después de la guerra?

HB: El hermano de Aron, Asael, sirvió en el ejército ruso luchando contra Hitler y murió en la batalla. Su esposa, Chaja, dio a luz a su hija.

Aron estaba sentado en la acera, pensando en qué hacer con su vida. Sin padres, sin familia, nadie. Fue el momento más difícil de su vida porque no sabía qué hacer. Sus hermanos, Zus y Tuvia, fueron a ver a sus esposas.

AB: Me senté en la acera y llegué a la conclusión: no tiene sentido pensar. Tienes hambre Tienes que ir a trabajar. Fui y trabajé para quien necesitaba ayuda.

P: ¿Qué tipo de trabajo hiciste?

AB: Limpiando el horno del pueblo que cocinaba comida. Lo que me dijeron que hiciera, estaba feliz de hacerlo.

P: ¿Qué piensa sobre el revisionismo del Holocausto, como las leyes recientes de Polonia sobre terminología? ¿Sobre la negación del Holocausto? ¿En aquellos que dicen que nada tan extremo como la Shoah podría haber sucedido?

AB: Algunos de los polacos tuvieron que [guardar silencio]. Si no colaboraran, morirían. Algunos de ellos tuvieron que salvar sus propias vidas. Por supuesto, no todos los gentiles odian a los judíos; No todos los gentiles son malas personas. Hubo algunos judíos [que actuaron] peor.

HB: Solía ​​vivir en Canadá y conocía a un judío que vino a América del Norte al mismo tiempo que Aron. Fue colaborador nazi en Auschwitz. Estaba tomando oro de los judíos. Dijo que lo estaba haciendo porque quería salvar su vida. Pero con ese oro que trajo a Canadá con su primo, compró una mansión de dos pisos.

Las familias polacas nos salvaron a mí y a mi madre.

Hubo muchos polacos que se portaron mal. Pero había muchos polacos que hicieron lo que hicieron porque se vieron obligados a hacerlo. Sin embargo, los polacos atacaron propiedades judías y se enriquecieron con las casas judías. Estaban celosos.

P: Como uno de los sobrevivientes restantes del Holocausto, antes de Yom Hashoah del 20 al 21 de abril, ¿cuál es su mensaje para la comunidad judía, los Estados Unidos y el mundo?

HB: Deberíamos amarnos el uno al otro. No importa cuál sea tu color de piel, cuál es tu religión. Siempre deben ser amables el uno con el otro. Todos somos humanos. Estamos compartiendo la misma Tierra, el mismo sol y luna. Estamos compartiendo todo. Ama a todos, sé amable con todos.

AB: Las personas deben ser amables entre sí, para ayudarse entre sí, quien necesite ayuda. Sé bueno con tu familia y con las personas. Si ve que una persona necesita ayuda, ayúdela. Porque el buen Señor lo sabrá.