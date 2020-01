Diario Judío México - “La persona no puede eskonder dos kozas :

Ke esta borracho i ke esta enamorado ! ”

Antiphanes

Eskrivi esta proza antes 10 anyos i se eskondyo en un lugar sekreto de mi komputadora para ke lo tope i vo lo eskudye komo pishkado fresko antes de las fiestas del anyo muevo ! Komo las kozas se trokaron ! Las alegriyas i las penas ke no me akodro ma ke kuando los meldo se meten a korrer para vinir a arrepozarsen en mis brasos… Una vida inchida kon diyas paresidos o diferentes para formar los rekuerdos ke no tienen dinguna valor para los etranjeros ma kuantos importantes son para mozotros ke no valemos ni un polviko delantre de muestra planeta… Kale ser aedado i konoser el mundo para entender ke muestra valor es unikamente lo ke puedimos lograr para la humanitad, las siensyas, los pensamientos ke forman el arte de eskrivir, la muzika ke se oyera dospues de siglos kon el mizamo entuzyazmo, la pintura o la skulptura ke kedara para el enkanto de las generasyones a vinir…. deskuvrimientos, invensyones, teknolojiya sofistikada, adelantado la medisina, las konstruksyones, topar mijor produktos para fasilitar la vida urbana i la de los kampos…. Deshar un nombre en las ansiklopediyas dijitales de agora en delantre…. Ande ? En este universo ande muestro sol no es mas ke un polviko allado de…. “Antares” i munchos otros ! Un universo trokando i en movimiento a kada kuarto de segundo kon el nasimiento de muevas estreyas i la dezaparisyon de galaxias enteras en los “burakos pretos” ke ni se pueden imajinar las dimensyones…. Ande ni el tiempo i ni los volumes se pueden mezurar tan immensos son….

No se para kualo empesi a eskrivir estas kozas tan leshos de mi i de todos mozotros ! Estava avlando de akel eskrito viejo miyo ke topi i kijyera kompartir kon vozotros… “Para kualo ?” me vash a demandar! Para kesharme ! Kesharse es alivyanarse ! Ansina, komo ir al psikologo i vazyar la bolsika fina el d’alkavo sentado a las manos de una sekretarya ke se toma por la reyna de Inglaterra ! Es solo kuando unas kuantas bolsikas se vazyan ke le viene meoyo a la persona i se mete a demandarse kualo bushka enfrente de la ke se toma por la reyna de Inglaterra. Le toma friyos a la espalda, sus ojos se les araska, las manos le tremblan i djura de no meter mas los piezes en akeya klinika…. Se siente muevo nasido, alivyanado pronto a azer todo lo ke izo todo su vida… Gozar, komer, engodrarse, gastar mas dinero, gastar gastar sin kedar, durmir, bever, baylar fina ke se ve otra vez a los bodres de la impression ? De la atmasyon ? De la depresyon ! Ya lo topi !

Lo importante agora es ke seya toda eskrito en un buen Espanyol Sefaradi, ke plazga a mis amigos i ke les venga una soriza a la karika porke, ke lo kera o no, mis eskritos salen zurzuvi kon una pacha mas kurta de la otra, la nariz charpeyada i la boka tugerta … No todos saven eskrivir a las derechas ! Literatura, kozas ansina seryozas.. yo se ? Antregenologya.. ke era esto ? Antrepolonya ? anteskolonya…? antrepolojiya ? Yo se sosyolojiya ! Porke todos kale ke se amen en este mundo. Ser sosyal i amigos kon todos, mismo kon…. es lo mas importante ! No era esto la sosyolojiya ?

Lo de la amistad ? En la universitas se estudya anyos i panyos para saver ser amigos ! Ayyy ke me muero de la riza yo ! Ke vengan i les ambezare ! ” Komo estas ? ” un soriza aki una palavra dulse aya i ya estas ! Amigos… Dospues te vas al sinema endjuntos, la yamas por un kafe i un biskocho… Le puedes servir i a komer o regalarle una kozika. Nada komplikado ser amigos !

I….POR SEGURO ke ay la kozinalojiya o mupakolojiya ke es lo mismo..(Unos lo yaman gastroenterolojiya me parese o gastronomiya ? Gastro una koza me gole medisina, doktores hospital… Nada bueno !

Para la golor de la sevoya sofritika, el kaldo de tomat kon ajo i la tarta de shokola kon almendras i krem shantiyi mas ermozo dizir mupakolojiya. Mas o menos todos saven esta siensya ke tenemos de muestras aguelas muy keridas. Yo se azer berendjena tartikada i bimuelikos ! De ande si no de mis aguelikas ermozas he ?

Estava dizyendo ke tengo ganas de eskrivir. En primero kale ke voz diga ke esto en Londres ande mi ijiko. El no esta agora aki i yo puedo azer lo ke kero ! Porke kuando esta “Mamita… kualo vas a komer ? Nooooooo esto NO ! Mansana ? Un yogurt dieteti ? Mamita… ven azeremos jogging un poko…. Es importante ! Mamita … No lavores…ya lo ago todo yo… Tu en la bisikleta… 20 minitos no mas ! ”

Ayyyyyyyyy ke ya me vo ezmayar ! Luzyo presyado miyo…. Ya lo se ke me keres muncho bien ma es ke me kome la almika porke kere verme delgadika i sana i rezya! Kuanto se puede komer yervas sekas i kozas ke para mi son buenas para ir al sierkol ? !

(chop dizemos aki) Esto egzajerando un poko ma sin egzajerasyon se va la savor de bivir ! Todos egzajeran… Porke yo no ?

Antes de vinir a Londres me fui 3 dias a Madrid… Si ! (Shhhhhhhhh no kale dizir lo a dingunos !) Espanya es el payis ke me gusta lo mas ! Kada ves ke puedo do un torniko aya i me se va un poko el eskarinyo…Yo so sefardita pura i mi tierra madre me trava por la sangre… Esta ves vide en un muze el kuchiyiko chikitiko kon el kual se aziya birkamila en la edad medya. Ke emosyon ! Todo estava kolores, luzes, alegriyas, amor i savores en este kurto viaje. Mi korason bate dayinda de la ermozura !

Dias alegres i felises en 2020

sharope blanko

(entezandose en Inglaterra !)