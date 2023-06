Una oportunidad unica de vivir de cerca en México y revivir el Diario Mas famoso de la Historia Ana Frank Voces de Esperanza

“¿Te imaginas poder viajar en el tiempo y conocer la vida de Ana Frank y su familia durante el Holocausto?

¡Por supuesto! La exposición temporal “Ana Frank: Voces de la Esperanza” que se presenta en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, es una muestra que busca transportar a los visitantes a través del tiempo y el espacio para conocer la vida de Ana Frank y su familia durante el Holocausto

Esta muestra, que ha sido traída de Ámsterdam y Argentina con la importante colaboración de la tecnología META, recrea el escondite donde Ana Frank y su familia estuvieron ocultos durante dos años y presenta una introducción a la vida de Ana antes, durante y después del Holocausto.

“Hoy celebramos 94 cumpleaños de Ana Frank

Sus palabras siempre fueron de esperanza

Déjame ser yo misma y entonces estaré satisfecha

El mundo se levanté contra la injusticia y el odio

Un mundo libre de miedo a la violencia”

La inauguración de la exposición tuvo lugar el 12 de junio de 2023, en el que sería el 94 cumpleaños de Ana Frank. El evento contó con la presencia de los embajadores de Países Bajos, Alemania e Israel, quienes destacaron la importancia de la exposición como una forma de mantener viva la memoria de las víctimas del Holocausto y de enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la tolerancia y el respeto a los derechos humanos.

“Espero no haber vivido inútilmente” Comento Ana en algún momento

Justamente no es una exposición histórica, es una expresión de memoria, de reflexión de Esperanza, como lo refleja Ana en sus escritos que aún están la prisionera sabiendo que a lo mejor podrían ser sus últimos días siguió escribiendo sobre el anhelo de vivir sobre la libertad en un momento gris de la historia

La exposición presenta objetos originales pertenecientes a Ana Frank y su familia, así como una reflexión sobre lo que hubiera sido su vida si no hubiera sido descubierta y deportada a un campo de concentración. Además, la exposición concluye con un importante mensaje para los jóvenes: no permitir ninguna nueva forma o manifestación de odio y actuar para evitarlo. La exposición busca enseñar y educar a los jóvenes sobre un tema tan sensible como es el Holocausto, convirtiéndolo en algo interactivo y atractivo para un público más extenso.

El embajador de Países Bajos, Wilfred Mohr, destacó que “Ana Frank es un símbolo para muchos jóvenes, no solo en Holanda, sino en todo el mundo. Su historia nos recuerda la importancia de luchar contra cualquier forma de discriminación y odio”.

Por su parte, el embajador de Alemania, señaló que “el Holocausto es una parte trágica de nuestra historia, pero debemos recordarlo para aprender y evitar que algo así vuelva a suceder”.

Finalmente, el embajador de Israel, Zvi Tal, destacó que “esta exposición es una oportunidad para enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la tolerancia y el respeto a los derechos humanos”.

La exposición consta de varias salas que recrean el escondite donde Ana Frank y su familia estuvieron ocultos durante dos años. En estas salas, los visitantes pueden ver objetos originales pertenecientes a Ana Frank y su familia, como su diario, fotografías, cartas y otros objetos personales que ayudan a comprender la vida cotidiana en el escondite.

La exposición no es solo una muestra histórica, sino también una exposición de memoria, reflexión y esperanza, como lo refleja Ana en sus escritos. La exposición presenta una introducción a la vida de Ana antes, durante y después del Holocausto. Se muestran fotografías y documentos que ilustran su vida en Ámsterdam antes del inicio del Holocausto, así como su vida en el escondite. También se presenta una reflexión sobre lo que hubiera sido su vida si no hubiera sido descubierta y deportada a un campo de concentración.

Además, la exposición concluye con un importante mensaje para los jóvenes: no permitir ninguna nueva forma o manifestación de odio y actuar para evitarlo.

La exposición introduce novedades tecnológicas traídas por Meta de Israel, con lo que busca enseñar y educar a los jóvenes sobre un tema tan sensible como es el Holocausto, convirtiéndolo en algo interactivo y atractivo para un público más extenso.

Héctor Shalóm director de la exposición en Argentina habló y dijo al respecto

“Nadie puede crear impávido cuando lee s Ana Frank”

“El odio nos interpela

Todo comienza con la palabra

El holocausto a Sido forjado con la base del odio y es una escuela de enseñanzas para aprender y reflexionar de lo que no debe hacer la humanidad”

Ana convierto su lectura en experiencias de Libertad

El museo no es solo un recorrido por la tragedia de los nazis y el holocausto es una memoria de aquellos de quienes decidieron arriesgar su vida un valor sublime

Mili Cohen cofundadora del Museo habló de lo que implica Ana y su mensaje para los jóvenes y para los niños

Además de ser la niña que nos conmueve, es la voz de 1 millon y medio de niños que fueron asesinados

Imaginemos 1 millón y medio de Anas, de Margots, de Peters que No solo representan el sufrimiento es la voz de la esperanza

“Gracias a dios hoy podemos jugar reír y pasear”

Las palabras de un niño de 13 años que le escribió a Ana

“Querida Ana gracias por tu mensaje de amor y esperanza

Es un himno a la esperanza

Cuántos corazones has tocado”

“El odio apagó la calidad de tu vida, pero apresar de tu realidad la gente es buena en el fondo de tu corazón

Sharon Zaga presidenta y cofundador del museo hablando del mismo y de la exposición

“Una institución que vive para dar respiro, respire y viva”

Van a ver la a ver la exposición y el corazón se les va a conmover

Una felicitación muy especial a Linda Atach de Samra directora de exposiciones temporales del museo por esta gran presentación que seguramente no solo atraerá a muchos visitantes sino que dejará una huella imborrable en cada uno de ellos y les dará un vuelco de amor en sus corazones

El excelentísimo embajador de Alemania que expresó el sentimiento que tienen los alemanes y que debería tener el mundo entero sobre este trágico hecho que como él mandó llamó una traición a la humanidad y sobre cualquier acto de violencia, racismo, discriminación

El excelentísimo embajador de Israel en México Zvi Tal que expresó su agradecimiento a todos los que hicieron posible esta exposición y a la importancia que tiene para México y el mundo El contar con espacios de reflexión cómo es la casa de Ana Frank y el museo memoria y tolerancia

La directora de meta de relaciones interinstitucionales en Israel se refirió a la al valor que agrega hoy en día la tecnología para poder atraer y enseñar y educar a los jóvenes a un tema tan sensible como es el aquí presentado para convertir además en esa exposición en algo interactivo y que atraiga a un público más extenso

Además de los ya mencionados Linda Atach, Sharon Zaga, Mili Cohen y Héctor Shalom estuvo por videollamada el mensaje del director de la casa de Ana Frank en ámsterdam



y una Mención especial a quienes con su apoyo, como Fundación Metta Saade, Grupo Steren, Jaime Shmidt , ISaac Sasson y los muchos patronos que hacen posible que mas personas conozcan y tengan conciencia de estos pasajes oscuros y a la vez de Esperanza como la de Ana y a de personas como Jose Cojab Saba que permiten realizar las coberturas necesarias y dar difusión a tan excelente labor

Resumen lo importantes no es la inauguración la cual resultó muy ilustrativa con cada una de las palabras de los ponentes pero más valioso es el recorrido que además pueden apreciar en fotos y videos en nuestra nota de esta exposición temporal así que apúrense a verla dónde llevados de las hojas al vuelo escritas con la letra de Ana Frank y que sale desde su famoso diario hasta la ventana de la Libertad nos llevan a conocer y reflexionar sobre la vida de una joven que resultó ser judía pero que puede ser la hija la prima la amiga la conocida de cualquiera de nosotros en cualquier lugar del planeta