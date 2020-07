Diario Judío México - Los oficiales de policía de Marshall, Minnesota fueron llamados a un Walmart local el sábado después de escuchar los informes de que dos compradores llevaban máscaras faciales con esvásticas, informó el Star Tribune. El incidente se hizo viral en los medios sociales después de que otra compradora, Raphaela Mueller, filmara a los compradores, un hombre y una mujer, mientras otros se enfrentaban a ellos.

Los dos compradores llevaban las máscaras para protestar contra las leyes del estado que obligan a la gente a llevar máscaras, que entraron en vigor ese día. «Estás enfermo, no puedes ser americano y llevar esa máscara», se oye en el video, mientras la mujer posaba y levantaba sus dedos medios. La mujer insistió en que no era una nazi, pero que estaba «tratando de advertir sobre lo que le está pasando a América». «Si votas por [Joe] Biden, vas a vivir en la Alemania nazi», le dijo la mujer a Mueller.

La mujer, frustrada, respondió que los compradores de Walmart «no lo están consiguiendo», añadiendo que «Si votan por Biden, van a tener socialismo». Los dos recibieron con avisos de allanamiento por la policía, y se les advirtió que serían arrestados si volvían.

Otro comprador respondió: «Literalmente llevas una bandera nazi en este momento», mientras Mueller declaró: «Literalmente tuvimos una maldita guerra por esto». Los nazis perdieron. Por favor no uses esas máscaras».

«Se ha demostrado que, biológicamente, el trauma pasa a través de las generaciones en su ADN», dijo. «Mi reacción física inmediata fue náuseas y ganas de llorar, así que no puedo imaginar lo que debe sentirse por otras personas que perdieron familiares en el Holocausto», dijo Mueller. «Permítanme dejar esto muy claro de una vez por todas – LA SWASTIKA ES UN SÍMBOLO DE ODIO, NO USE EL SÍMBOLO EN NINGÚN LUGAR DE SU CUERPO, NO USE NI DEFIENDA ESTE SÍMBOLO, EN NINGÚN MOMENTO. FIN DE LA HISTORIA», manifestó.

