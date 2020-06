Únase a nosotros mañana domingo para un evento especial

Diario Judío México - Con el gobernador Andrew Cuomo, Whoopi Goldberg, Renée Fleming, Adrien Brody, Billy Joel, la Dra. Ruth Westheimer, Lang Lang, Joyce DiDonato, Lea Salonga, Lauren Ambrose y muchos otros.

Estamos aquí: una celebración de resiliencia, resistencia y esperanza

Domingo 14 de junio

en We Are Here.Live

2 PM Nueva York

11:00 AM San Diego / Tijuana

1 PM Ciudad de México

El Museo de la Herencia Judía: un monumento vivo al Holocausto, el Teatro Nacional Yiddish Folksbiene, Sing for Hope y la Lang Lang International Music Foundation lo invitan a formar parte de We Are Here: A Celebration of Resilience, Resistance, and Hope. Este evento de concierto transmitido en vivo conmemora el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y el 77 aniversario del Levantamiento del Ghetto de Varsovia, incluso cuando habla de los desafíos del momento actual.

Una red internacional de más de 100 museos e instituciones participará en We Are Here.

Mire este evento especial gratuito en línea en We Are Here.Live. No se requiere registro anticipado.

Entre los reconocidos actores, músicos y líderes cívicos presentados en el evento se encuentran: el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo; Ganador de EGOT Whoopi Goldberg; cuatro veces galardonada con el Grammy y ganadora de la Medalla Nacional de las Artes, la soprano estrella Renée Fleming; Adrien Brody, ganador del Premio de la Academia; Salón de la Fama del Grammy y ganador del Tony Billy Joel; el pianista de renombre mundial Lang Lang; la icónica Dra. Ruth Westheimer; La actriz nominada al Emmy y Tony Lauren Ambrose; la estrella de Broadway multi-platino y ganadora de Tony Lea Salonga; la estrella de ópera ganadora de varios premios Grammy, Joyce DiDonato; la galardonada actriz Mayim Bialik; aclamada soprano y curadora Julia Bullock; director y pianista Christian Reif; El actor de Broadway y ganador de Lucille Lortel Steven Skybell; mezzosoprano ganadora de varios premios Grammy Isabel Leonard; el barítono de renombre internacional Lester Lynch; La estrella de Broadway Jelani Remy; la galardonada comediante Jackie Hoffman; El veterano de Broadway y cantante internacional de ópera Elmore James; el querido cantante klezmer Daniel Kahn; Ganador del Grammy 2020 John Brancy; pianista y presentador de NPR From The Top Peter Dugan; Congregación Rodeph Sholom Cantor Rebecca Garfein; Cantante yiddish Sasha Lurje; celebró el intérprete de teatro yiddish Dani Marcus; La estrella de Yiddish Fiddler Rachel Zatcoff; Congregación Rodeph Sholom organista J. David Williams; La ópera de Nueva York y el intérprete de teatro yiddish Glenn Seven Allen; el acordeonista y compositor Patrick Farrell; la soprano internacionalmente reconocida Jennifer Zetlan; la reconocida intérprete de ópera y música nueva Blythe Gaissert; pianista y director de orquesta Gerald Steichen; pianista y director musical Thomas Bagwell; Director artístico nacional del Teatro Yiddish Folksbiene Zalmen Mlotek; y las aclamadas sopranos y los cofundadores de Sing for Hope, Monica Yunus y Camille Zamora. Una característica especial del programa será el estreno mundial de un nuevo trabajo del compositor ganador del Premio Pulitzer John Corigliano basado en un texto de Kitty O’Meara, que interpretará la Sra. Fleming.

Esté pendiente, oprima aquí.