Este domingo 13 de Junio tuvo lugar en zoom un merecido homenaje a Pilar Rahola, con la consigna de todos unidos contra el antisemitismo.

Hace escasamente una semana, la segunda residencia de Pilar situada en la bella localidad costera catalana de Cadaqués fue objeto de la sinrazón y el vandalismo de unos encapuchados que pintaron la fachada de su casa con insultos y graves ofensas culpándola de ser cómplice de genocidas. Además, emitieron un tuit amenazante, advirtiendo y señalando dónde vivía para atemorizarla. Lo mismo que se hacía en épocas de nefasto recuerdo para la Humanidad. Y todo por informar de forma libre y documentada de lo que ocurre en Israel, único país democrático de la zona que se defiende de un terrorismo salvaje, cobarde y tramposo. Los autores son del grupo ARRAN que son la facción juvenil de la CUP partido antisistema de extrema izquierda independentista catalán que desde siempre ha tenido una obsesión enfermiza contra Israel.

Tengo el honor de conocer a Pilar desde hace más de 20 años y doy fe que es una mujer comprometida con la verdad, los derechos humanos y la libertad. Su coherencia está fuera de toda duda y su claridad y forma de escribir y expresarse son realmente admirables. Por defender con ahínco sus ideas ha sufrido infinidad de vejaciones y no se amilana ante nada ni nadie. El domingo, en el transcurso del merecido homenaje que recibió, nos dio una lección a todos de lo importante que representa la libertad en todas sus facetas y nos motivó a todos los que estábamos con ella en el zoom, judíos y no judíos, a seguir en esta lucha por la verdad y la libertad contra la desinformación, los prejuicios y la intolerancia.

“Todos somos Pilar” dijo alguien. Todos tenemos el deber de seguir su camino en esta lucha contra la judeofobia, disfrazada con hipocresía y mutada con el tiempo. Hay que parar este odio irracional basado en mentiras intencionadas sin tener ningún miedo a las amenazas e insultos de los cobardes intolerantes de siempre. Y ésta debe ser la consigna que debe guiarnos. Además de estar todos unidos contra el antisemitismo, hay que concienciar que esta lacra, cada vez más en aumento y que se ha convertido en un dogma de fe, es una cuestión de toda la sociedad y no sólo de los judíos.

Desde este humilde artículo, y como catalán comprometido con la verdad y la libertad, agradezco a Pilar de todo corazón todo lo que nos has enseñado en cuanto a no quedarse callados frente a las injusticias y a no tener nunca miedo a lo que somos y pensamos.

Estimada amiga y javera. Todos te estaremos siempre eternamente agradecidos por toda tu labor y que sepas que no estás sóla. Ayer éramos más de 1.000 personas conectadas en directo, y acabamos todos satisfechos por el homenaje y más motivados aún por seguir en esta lucha. Toda Raba.

Am Israel Jai !!! Visca la llibertat !!

Isaac Levy, comisario de la CIB (Comunidad Israelita de Barcelona) para la lucha contra el antisemitismo.