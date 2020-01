Diario Judío México -

El primer episodio de la tercera temporada de “Fauda”, la famosa serie sobre una unidad antiterrorista israelí y sus adversarios palestinos, estableció récords de audiencia en Israel cuando se estrenó el jueves pasado por la noche. Incluyendo a aquellos que lo vieron cuando se transmitió en el canal YES Action, en YES VOD y en el canal YES de YouTube en las siguientes 48 horas, el nuevo episodio de Fauda tuvo un millón de visitas. Con este número episodio, recibió el 12,6% del total de los espectadores el jueves, rompiendo los récords de las temporadas anteriores.

Lo más notable de la cifra de un millón de visitas es que se trata de emisiones de la serie en hebreo y árabe, con subtítulos en hebreo. Los televidentes que no hablan hebreo tendrán que esperar hasta que Netflix publique la tercera temporada en 2020 con los subtítulos apropiados.

Fauda se convirtió en un gran éxito en todo el mundo cuando fue recogida por Netflix y mostrada con subtítulos en varios idiomas. La nueva temporada del programa, creada por Lior Raz y Avi Issacharoff y protagonizada por Raz, se centra en el personaje de Doron Kavillio. El agente antiterrorista Kavillio sufrió dos trágicas pérdidas en la temporada anterior y, al inicio de la tercera temporada, está operando un gimnasio de boxeo en Cisjordania, de manera encubierta. Esta fase de la serie parece estar sentando las bases para el cambio que se reporta hacia Gaza y termina en un acantilado, como la mayoría de los episodios de la serie.

El programa recibió críticas muy favorables en todo el mundo y la semana pasada fue nombrado en el octavo lugar en la lista del New York Times de los mejores programas de televisión extranjera de la década (otra serie israelí, Prisioneros de Guerra, que se convirtió en la base para la serie estadounidense Homeland, ocupó el primer lugar de esta lista). El autor de bestsellers Stephen King elogió a Fauda como “todo un thriller, nada de relleno”.

Raz e Issacharoff se convirtieron en estrellas improbables, haciendo apariciones públicas en todo el mundo y siendo entrevistados por el editor de The New Yorker, David Remnick. Celebridades que visitaban Israel, entre ellas Conan O’Brien, hicieron peregrinajes al set de Fauda. Raz apareció recientemente en la película de Netflix, 6 Underground, dirigida por Michael Bay y protagonizada por Ryan Reynolds.

Mientras tanto, Netflix Israel acaba de publicar sus datos sobre los 10 mejores programas del año y Fauda no está en esa lista, probablemente porque la mayoría de los israelíes han visto el original en las plataformas Yes y YouTube.

El programa de mayor audiencia en Israel fue la tercera temporada de la serie de suspenso sobre robos a bancos de España, La Casa de Papel. Pero el contenido relacionado con Israel llegó al segundo y décimo lugar de la lista. El Espía, la miniserie basada en hechos y protagonizada por Sacha Barón Cohen sobre el espía israelí Eli Cohen, ocupó el segundo lugar y la película Rescate en el Mar Rojo, la verdadera historia de cómo los agentes israelíes pretendían dirigir una escuela de buceo para rescatar a judíos etíopes, ocupó el décimo lugar. Tanto la serie como la película fueron creadas por Gideon Raff, quien también hizo Prisioneros de Guerra.

Fauda”, una serie de televisión israelí que se ha convertido en un éxito de Netflix por su imagen despiadada de los comandos encubiertos que se hacen pasar por palestinos para perseguir a guerrilleros de Hamas, promete ahondar más en el conflicto en su tercera temporada.

Las primeras dos temporadas tuvieron lugar principalmente en la ocupada Cisjordania. Esta vez, sus creadores Avi Issacharoff y Lior Raz ambientaron gran parte de la serie en la Franja de Gaza, donde la facción islámica armada ha librado tres guerras contra Israel.

“Esta va a ser mucho más oscura, mucho más emotiva”, dijo Raz, quien también interpreta al atormentado personaje principal de “Fauda”, a Reuters en una polvorienta planta subterránea de Tel Aviv repleta de humo, usada para simular un túnel y una red de búnkers de Hamas.

El programa, que tiene guiones bilingües en hebreo y árabe, fue elogiada internacionalmente por su áspero realismo y fue criticada por activistas pro-palestinos que lo describieron como propaganda de guerra pro-israelí. El New York Times la catalogó como una de las mejores series de 2017.

El título significa “caos” en árabe y es la palabra en clave de los comandos cuando una operación sale mal.

Los creadores reconocen que llegan al conflicto desde la perspectiva israelí. “Al final del día, Lior y yo somos judíos, israelíes, sionistas. No podemos ser justos. Esta no es una narrativa conjunta”, dijo Issacharoff a Reuters.

Sin embargo, ambos dicen tener éxito porque los personajes palestinos tienen matices y son complejos, y esperan que los también puedan disfrutarlo.

“Queremos que la gente vea esta historia y la trama que estamos escribiendo. No estamos tratando de cambiar el mundo”, dijo Raz. “Podemos tratar de que las personas empiecen a hablar entre sí y tratemos de entendernos mucho mejor”, agregó.