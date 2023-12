Video: Actriz Mexicana perdió un familiar de 20 años asesinado por Hamas

Han pasado dos meses desde que se desató la guerra entre Israel contra el grupo terrorista Hamás, quien atacó el pasado 7 de octubre en la Franja de Gaza matando y secuestrando a cientos de personas israelíes.

Sin embargo, una de las afectadas fue la actriz mexicana Diana Golden, quien recientemente dio a conocer la noticia que un familiar resultó asesinado por Hamas.

Diana Golden contó como fue esta matanza y estos asesinatos, fue durante la madrugada, pues sujetos armados se metieron al domicilio en donde tenía una reunión con amigos y entraron a dispararles a sangre fría.

“No fue una guerra de soldado contra soldado, no señor, se metieron en la madrugada de un día de fiesta y entraron casa por casa e hicieron una masacre”, agregó.

La actriz mexicana reveló que uno de sus sobrinos, que era parte del ejército de Israel, perdió la vida al combatir contra el grupo terrorista. En entrevista con el programa De Primera Mano, la protagonista de "Mi Fortuna es Amarte" y "Falsa identidad" reveló que uno de sus sobrinos, que era parte del ejército de Israel, perdió la vida al combatir contra el grupo islamista Hamás: Toda mi familia está allá, ya me mataron a un sobrino nieto, estaba en el ejército, pero era un muchachito de 20 años.



Asimismo, dijo que algunos familiares decidieron venir a México debido al conflicto; pero la mayoría regresó para defender a su país, es mas ya una de sus sobrinas se alisto como reservista en el ejército israelí para combatir contra Hamás.

“Yo ya les dije que aquí está mi casa y dice que no se van, al contrario, se regresaron. De mis sobrinas, una ya se regresó a ser reservista”

Por último, aclaró que el problema no es con Palestina, pues ellos han sufrido estragos de la guerra contra Israel al combatir contra Hamás y también a los palestinos hay que liberarlos de Hamas



Diana Golden es colombiana, pero desde hace varios años vive en México y ha ofrecido su casa a su familia de Israel para que se refugien.

Sin embargo, ellos se niegan abandonar Israel, pues están dispuestos a defender su país: “Es tal el amor por el pedacito de tierra”.

Incluso una sobrina de la actriz vivía en el extranjero, pero se regresó a Israel para estar en la reservas del ejército.

La actriz aclaró que el problema no es con Palestina, pues ellos también han sufrido los estragos de la guerra.

Diana Golden explica que Israel está combatiendo contra Hamás, quienes no han hecho nada por defender a los palestinos.

Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás, Diana Golden ha estado en constante contacto con sus familiares y amigos.

Es por eso que Diana Golden sabe de primera mano cómo se vive día a día en Israel.

