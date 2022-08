Actualización de Gaza: La supuesta “masacre” en la Mezquita Imad Akel en el campamento de Jabaliya ocurrió a las 20:40 al mismo tiempo que los residentes de Gaza en el área filmaron un gran ataque con cohetes desde el área hacia Israel.

El ejército israelí afirma que el último ataque en esta área fue durante el día.

Informe de DF: “Después de los informes de los trágicos eventos en Jabaliya, las FDI concluyeron un informe en profundidad. Según todos los datos de los sistemas de las FDI, parece que este evento es el resultado de un fallo de disparo de un cohete de la Yihad Islámica. No llevamos a cabo cualquier actividad en Jabaliya en el momento del evento”.

Este es el cohete que dispararon los palestinos y viró hacia atrás y provocó las múltiples muertes y heridos segun parece

Análisis al momento

SITUACIÓN: Israel capturó a un comandante de la Jihad Islámica Palestina (PIJ) en la ciudad de Shomron (Ribera Occidental) de Jenin. Después de esa captura, PIJ había estado amenazando a Israel con ataques tales que Israel cerró carreteras y actividades en las ciudades que rodean la Franja de Gaza. Después de varios días de mantener el área cerrada, Israel comenzó ataques dirigidos a los líderes de PIJ en Gaza, así como ataques directos a los puestos de observación fronterizos de Gaza.

ATAQUES: Israel ha atacado las casas y oficinas de los comandantes de PIJ en Gaza, así como los sitios de lanzamiento de cohetes y los equipos de cohetes. PIJ ha disparado cohetes contra pueblos y ciudades civiles israelíes, incluidos Sderot, Ashkelon, Ashdod, Rishon L’Ziyon, Tel Aviv y Modi’in, incluido el importante objetivo militar israelí Strauss Food Factory en Ashkelon.

ANÁLISIS:

.. Esta batalla está rompiendo varios patrones históricos. Israel golpeó primero. E Israel está apuntando SÓLO a sitios y personas de la Jihad Islámica Palestina. Y solo PIJ está disparando contra Israel. Hamas, hasta ahora, no se ha comprometido. (Tampoco ha habido ataques solidarios desde el Sinaí ni desde el Líbano, todavía).

.. Los cohetes, en su mayor parte, se han disparado exclusivamente de “corto alcance” contra Israel: sí, hubo 1 ronda en Tel Aviv y 1 ronda en Modi’in, pero hasta ahora eso es muy poco. (Esto no es un consuelo para aquellos en el sur de Israel que viven en refugios antiaéreos).

.. Las FDI dijeron que están planeando una semana de ataques.

.. Las FDI han informado que eliminaron con éxito a varios comandantes de la PIJ.

.. El PIJ ha informado ataques exitosos en Tel Aviv a las 9 p.m. (no sucedió) y atacaron a soldados en Jenin (no sucedió).

.. Recientemente se informó de un ataque en el que se informó de la muerte de 5 niños, pero las FDI dicen que no hubo ataques en el área en ese momento; por lo tanto, debe haber sido un lanzamiento fallido de salida de Gaza que aterrizó allí. Auto infligido. (Vea el video anterior enviado del cohete dando la vuelta y golpeando el vecindario).

.. Ha habido conflictos internos en la Puerta de Damasco en Jerusalén, y llama a un conflicto en el Monte del Templo mañana.

.. Tenemos poca idea de por qué esto comenzó tan repentinamente (no, las FDI y el escalón político no comparten) ni los objetivos declarados por el gobierno. No hemos visto ninguna declaración sobre los intentos de mediación egipcios hasta el momento. Esto podría reducirse, ser mediado relativamente rápido o podría explotar en un compromiso mucho más grande.