Diario Judío México - A los pocos días de su estreno en Netflix, Unorthodox o también conocida como Poco ortodoxa se asentaba muy cómodamente en el top 10 mundial de la plataforma para no irse, o al menos por el momento. Y es que el confinamiento por la pandemia de coronavirus nos está dejando mucho tiempo para disfrutar de series o películas y una de las elegidas por los usuarios es esta, que ya está causando un verdadero furor a nivel internacional convirtiendo a su protagonista Shira Haas en toda una estrella a sus 24 años.

La serie se basa en el libro Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots que cuenta la historia real de Déborah Feldman, una joven judía que huye de una comunidad jasídica y ultraconservadora de Williamsburg al no estar de acuerdo con sus normas tan estrictas, especialmente con las mujeres. La actriz israelí Shira Haas da vida a la figura de Feldman bajo el nombre de Esther “Esty” Shapiro quién buscará iniciar una nueva vida en Berlín. Durante sus cuatro capítulos (ideales durante este tiempo de confinamiento), Unorthodox muestra muy de cerca cómo es realmente una comunidad de judíos jasídicos, una de las más ortodoxas y pegadas a la tradición de esta religión.

La serie ha logrado gran repercusión gracias a las recomendaciones entre usuarios y la buena crítica que ha cosechado. Es por esto que su protagonista ha decidido compartir a través de su cuenta en Instagram las imágenes de su casting. “En la oficina de Esther Kling, en enero de 2019, audicionando para Unorthodox. Gracias a todos por el amor”, escribe la actriz junto a un video de casi dos minutos donde se la puede ver interpretar “Hallelujah” de Jeff Buckley.

UNA DE LAS JÓVENES PROMESAS DEL CINE ISRAELÍ

Si bien ganó popularidad mundial gracias a esta miniserie, la actriz israelí ya saboreaba el éxito en su país. A sus 24 años, es una de las jóvenes promesas del cine de su país. Nacida el 11 de mayo de 1995, Shira Haas creció en una familia judía que conoció bien de cerca la persecución que existió hacia el pueblo judío; y es que una de sus abuelas es una de las sobrevivientes del campo de concentración de Auschwitz.

Enseguida inició sus estudios de teatro en la Escuela de Arte Thelma Yellin, situada en los suburbios de la ciudad de Tel Aviv, ya que desde muy pequeña tuvo gran interés por el mundo del arte y la interpretación. Con tan sólo 16 años hacía sus primeros pinitos en el mundo del cine dando vida a Adar en la película Princess y logrando su primer galardón a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Jerusalén. En 2015, Shira Haas se embarcaba en un importante proyecto cinematográfico llamado Una historia de amor y oscuridad bajo la dirección de la mismísima Natalie Portman.