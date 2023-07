VIDEOS En un Hecho Histórico Decenas de miles de israelíes marchan hasta Jerusalém contra la reforma judicial

*Esta noche es una noche histórica.*

*La marcha a Jerusalén ha llegado a su último segmento.* La autopista 1 está bloqueada al tráfico de vehículos, y los manifestantes suben la montaña hasta el puente a la entrada de la ciudad.

Al grito de “Esta noche, ¡no me quedo en casa!” y “No le permitiremos destruir nuestro hogar” se da hoy un hecho histórico cuando decenas de miles de personas tomaron la carretera para llegar hasta Jerusalem, niños, mujeres, hombres, jóvenes, adultos, y hasta personas mayores recorren el camino para hacer oir su voz contra, probablemente, la reforma, que más a generado polémica y, gracias al gobierno Netanyahu, ha dividido, como nunca, al país

Los manifestantes organizaron mítines y disturbios en todo el país, y en muchas ciudades del mundo como Paris, Los Angeles, Nueva York, Londres, Ciudad de México, Las Vegas, Melbourne, MIami, Berlin,entre otras, mientras prometen luchar contra el cambio en el sistema de justicia, negando el estándar de razonabilidad para desafiar la legislación de las decisiones del gobierno.

En el camino a Jerusalem cientos de familias de Kibutzim y ciudades por la que pasan han salido a brindar apoyo, comida, agua y mas a los manifestantes, en una muestra impactante de solidaridad contra las acciones del gobierno

Curioso fue el viernes, antes de entrar en Jerusalén, los manifestantes pararon para realizar una comida comunitaria para celebrar SHABAT, y se han quedado de noche en el lugar de Shoresh, perteneciente al distrito de Jerusalén. Allí han desayunado con viandas donadas por simpatizantes y finalmente han comenzado la última jornada de marcha sobre Jerusalén con la vista puesta en la Knesset en una columna de varios kilómetros con banderas israelíes y a la que se han sumado este sábado miles de personas más de todo el país.

Mientras tanto miles de reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel , incluidos los pilotos y las unidades de comando de élite, advierten que no se presentarán al servicio si la legislación sigue adelante

El jefe de Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, insta a otros líderes del partido de oposición a boicotear las votaciones finales del controvertido proyecto de ley de “razonabilidad” de la coalición, que se espera que un comité de la Knesset apruebe mañana para su segunda y tercera lectura plenaria.

Por su parte el Ministro de Finanzas MK Smotrich (coalición – reforma de la justicia), “recuerde diferenciar entre muchos civiles que están preocupados, preocupados… (vs) una banda vocal que los medios exageran, que no llama a acuerdos, no llama al diálogo, sino que quiere subyugar a los 2,4 millones de votantes de la coalición actual”.

La policía ha cerrado calles en Jerusalén en medio del “día de disturbios”,

La mayor parte de la carretera fue cerrada al tráfico de vehículos, mientras que la parte frente a la residencia privada del primer ministro Benjamin Netanyahu también está cerrada a los peatones.

Pero ha todo esto ¿Hay progreso de las negociaciones?

“Hay discusiones serias en curso”, dijo el miembro del Likud y Netanyahu allay Shitrit en una entrevista. “No lo llamaría suavizar el proyecto de ley, pero creo que se encontraría una redacción acordada”.

El profesor de derecho Elbashan, que participó en las negociaciones sobre la reforma judicial realizada a principios de este año, dijo que hay progreso en los niveles más altos.

La gran marcha ha entrado este sábado en la ciudad santa para reclamar que no se tramite la primera ley de la polémica reforma judicial que impulsa el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y que, según denuncian, pone en peligro la independencia judicial. Llevan 29 semanas de protestas.

Decenas de miles de manifestantes han llegado este sábado a Jerusalén en la última etapa de la marcha para pedir que no se tramite la primera ley de la polémica reforma judicial que impulsa el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu y que, según denuncian, pone en peligro la independencia judicial. Esta reforma limita el poder del Tribunal Supremo y otorga al Gobierno la mayoría en el comité que nombra a los jueces.

La coalición religioso-nacionalista de Netanyahu dice que el proyecto de ley, que prevé debatirse este domingo y votarse en el Parlamento este lunes, es necesaria para equilibrar las ramas del poder porque la Corte se ha vuelto demasiado intervencionista. Sus partidarios dicen que está diseñada para facilitar gobernabilidad efectiva con tribunales que todavía mantienen una amplia vigilancia de los poderes judiciales. No obstante, los opositores señalan que el cambio se está acelerando en el Parlamento y abrirá la puerta a la corrupción y los abusos de fuerza.

Por ello, este martes comenzó en Tel Aviv una manifestación bajo el lema “No le permitiremos destruir nuestro hogar”, en referencia a Netanyahu. La movilización pretende llegar en la tarde de este sábado a la Knesset, el Parlamente israelí.