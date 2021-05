La Policía de Londres ha detenido este domingo a cuatro personas después de la difusión de un vídeo en el que se escucha a manifestantes propalestinos lanzar, desde sus vehículos y con un megáfono, proclamas antisemitas.

En las imágenes se puede ver a varios coches con banderas palestinas conduciendo por barrios londinenses, tradicionalmente judíos, desde los que se escuchan gritos como: “Que le jodan a los judíos, violad a sus hijas”.

El Primer ministro británico, Boris Johnson, ha reaccionado a lo ocurrido y ha denunciando en Twitter el ataque: “No hay lugar para el antisemitismo en nuestra sociedad. Antes de Shavuot, estoy con los judíos de Gran Bretaña que no deberían tener que soportar el tipo de racismo vergonzoso que hemos visto hoy”, en referencia a la fiesta judía cuya celebración comenzó este domingo.

There is no place for antisemitism in our society. Ahead of Shavuot, I stand with Britain’s Jews who should not have to endure the type of shameful racism we have seen today.

