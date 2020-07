Diario Judío México - La actriz detalló que muchos de sus antepasados fallecieron durante la II Guerra Mundial, además ella se acostumbró a dormir en el umbral de la puerta del dormitorio de sus padres por miedo de que llegara alguien y se los llevara.

Winona Ryder se encuentra estos días promocionando su último trabajo en televisión, La conjura contra América. La actriz forma parte del reparto de esta nueva (y aclamada) miniserie de HBO que adapta la novela homónima de Philip Roth y plantea un escenario distópico ambientado en la II Guerra Mundial. En él, los Estados Unidos se encuentran gobernados por un presidente antisemita y simpatizante de los nazis. La producción narra las desventuras de una familia judía de Nueva Jersey que ve su vida cambiar drásticamente a medida que la nación se radicaliza.

La participación de la actriz de Stranger Things en una serie de semejante temática ha propiciado, por tanto, que se haya decidido a compartir parte de su pasado en algunas entrevistas y ruedas de prensa. La artista, que es judía, ha experimentado en sus propias carnes las secuelas que dejó a lo largo de generaciones enteras el genocidio contra el pueblo judío ejecutado por el régimen de Adolf Hitler. Y es que, tal y como ha desvelado, gran parte de su familia fue víctima directa de los horrores del Holocausto.

En el marco de una charla con el periódico The Mirror, Ryder recordó que cuando era pequeña se acostumbró a dormir en el umbral de la puerta del dormitorio de sus padres debido al miedo que tenía ante la posibilidad de que alguien llegara para llevárselos. Además, según ha confesado, la ansiedad que padece en la actualidad tiene mucho que ver con aquellas emociones negativas que experimentó de pequeña. “Creo que todo empezó a partir de que escuchara por encima historias de lo que había ocurrido en los campos de concentración”, explicó.

La actriz detalló también cómo muchos de sus antepasados fallecieron durante la II Guerra Mundial: “El padre de mi madre murió luchando contra los nazis, y otros miembros de la familia de mi padre murieron en los campos”. Por otro lado, Ryder aseguró sentirse “agradecida” porque sus progenitores le contaran la verdad de lo sucedido, si bien especificó que “esperaron a que yo tuviera una edad adecuada para hacerlo dado lo horrible de los hechos”.

No fue el relato de sus padres la única vía que transitó Ryder entonces para adquirir conocimiento acerca de las atrocidades cometidas durante ese negro episodio del siglo XX. Según ha referido, pese a su corta edad, “solía ir a la biblioteca para buscar cosas sobre ello en los libros. No podía dejar de pasar las páginas a la par que pensaba: ‘Esto es espantoso, ¿por qué estoy haciendo esto?’ Después me di cuenta de que a lo mejor estaba buscando a mi familia, a alguien a quien pudiera reconocer”.

Conviene señalar que hace solo unas semanas Ryder copó los titulares de los medios tras acusar a Mel Gibson de haber proferido comentarios antisemitas contra ella en el pasado. Según contó la actriz, el polémico actor y cineasta coincidió con ella hace décadas en una fiesta y le hizo la siguiente pregunta: “No eres una ‘evasora de hornos’, ¿verdad?”. Después de que Ryder sacara esta la anécdota a la luz, Gibson negó rotundamente su versión de los hechos. “Mintió sobre ello hace una década, cuando habló con la prensa, y está mintiendo sobre ello ahora”, manifestó en un comunicado.