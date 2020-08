Diario Judío México - Yehuda Halevy fue el poeta judío medieval más brillante de España; también fue médico ilustre y filósofo admirado, estudiado y consagrado hasta el presente.

Nació en Toledo, – conquistada por los cristianos-, en 1085 o 1086; su padre, Samuel, vio el potencial de su hijo y le procuro la mejor educación posible. Estudio el Talmud, la poesía árabe, filología, medicina y filosofía.

Empezó a escribir poemas en la adolescencia impresionado por las esperanzas judías, aunadas a los padecimientos de su pueblo en el exilio. Abrumado por las persecuciones viajo a Andalucía bajo el dominio musulmán, conoció a todos los intelectuales importante de su tiempo. Viajo a varias ciudades y se quedó en Córdoba que entonces era un centro de gran cultura superior a los centros de la Europa Cristiana. Bajo el patrocinio de sus gobernantes, allí se reunían artistas y científicos, filósofos y poetas. Yehuda se mantuvo como médico y pudo dedicarse también a la poesía secular o litúrgica.

El Espejo.

En mis ojos con amor miro,

mis brazos a su cuello anudados

Y en el espejo de mis ojos

¿Que si no su imagen encontró?

Sobre mis ojos negros presionó

sus labios con aire de pasión rara,

El bribón no mis ojos besaba

Besaba la imagen allí reflejada.

Un Verso.

¿Señor, donde te encontrare’?

¡Alto y oculto es tu lugar!

¿Y, donde no te encontrare’?

¡El mundo está lleno de tu gloria!

Otro Verso

Te busque mientras dormía

Y ¡oh! tu gloria parecía

Pasar frente a mí; como en el pasado, la nube

descendía ante su mirada y oyó

La música de tu palabra viva.

Entonces de mi lecho brinque y grite:

“Bendito sea tu glorioso nombre, Señor”

Córdoba les daba a los judíos su belleza y su cultura, pero no los trataba mejor que los cristianos y Yehuda decidió viajar a Tierra Santa a los 55 años, sus amigos y admiradores trataron de disuadirlo porque era un viaje largo, difícil y peligroso, pero igual emprendió el viaje y llego a Egipto, fue recibido con pompa y homenajes por los judíos, las advertencias fueron repetidas, pero continuo su viaje. Una leyenda cuenta que al acercarse a Jerusalén y ver sus ruinas se descalzo, callo de rodillas y empezó a rezar, a besar las piedras, compuso un poema a Sion y al terminarlo, un jinete beduino o árabe lo atravesó con su espada.

Como filósofo, escribió sobre historia y defendió su fe con vigor lógico, profundidad de conocimientos y pensamiento. Fue un escritor capaz de defender sus ideas con talento y eficacia.

Su obra principal fue El Cuzari, escrita en árabe. En 1167 se tradujo al hebreo y cinco siglos más tarde al latín, después al español y a otros idiomas más tarde.

En El Cuzari defiende el judaísmo a partir de un suceso del siglo V11: el rey de los cuzari, Balan, se convirtió al judaísmo. Yehuda Halevy imagina que tuvo un sueño y un ángel le dijo que su intención era grata al Creador, pero no así sus obras y el rey decidió consultar a un filósofo, a un cristiano y a un musulmán, para resolver su problema, pero ninguno le satisfizo. Por comprobar si los hijos de Israel conocían “la demostración y la prueba para todo el que tiene religión, que hay Ley del Creador en la tierra.” Llamo a un doctor judío, este le dio a conocer los fundamentos de su fe. El rey abrazo el judaísmo, después sus funcionarios y magnates, y, por último, su pueblo.

La obra de Halevy consta de cinco tratados, escribe sobre la tradición hebrea, la creación del mundo, el origen de la humanidad y la Ley. El judío ha recibido las inspiraciones divinas a través de los profetas; reprueba las doctrinas que no le son aceptables y edifica la virtud judía. Hay problemas que la inteligencia del hombre no puede resolver, pero existe otra fuente de conocimiento que ofrece un conocimiento seguro y llega al hombre como una iluminación del cielo, se trata de una visión espiritual, “con nuestros sentidos percibimos el mundo corporal. Con el sentido espiritual concebimos el mundo no corporal, quien lo posee ve las cosas tal como son en realidad. Lo tuvieron los profetas. “El hombre debe llegar a sentir la divinidad, no puede unirse a Dios por las ideas, al Dios de la filosofía el hombre no le puede orar porque es un Dios del entendimiento y no del corazón.” Dios le dio ese sentido a Adán, y el judío es el único pueblo que puede tener profetas, La Ley fue dada a través del más grande de los profetas, Moisés. El pueblo ha recibido a través de los profetas una verdad que es eterna y que es, también, una verdad universal. El hombre al conocer verdaderamente a Dios lo ama, se une a Él, sigue sus caminos. El entendimiento solo es insuficiente para conocer las rutas de la vida humana. Después de la dispersión del pueblo y la destrucción del templo, fuera de la tierra de Israel no propicia la profecía.

El hombre está dotado de voluntad libre que es la causa última en lo que se refiere a los actos humanos, esta voluntad media entre la causa del Universo, Dios, y los hechos del mundo. El rey cuzar se da por convencido con la argumentación del Doctor Haber y le dice que se propone ir a Palestina, pero fue Yehuda Halevy quien viajo al terminar el libro y allí murió en 1141.

Yehuda Halevy es el más reverenciado de los poetas hebreos, tuvo la habilidad de deshacerse del peso de la tradición y “cantar desde el corazón”, su poesía es atemporal, hermosa y fresca como cientos de años atrás, cuando fue escrita. Muchos de sus poemas son parte de los Mahzorim presentes. Sus poemas de búsqueda interior y arrepentimiento –kinoth- se rezan en

Tisha b’Av, son exhortaciones indirectas para que el lector, como el poeta, dé cuenta, con el corazón abierto, de su conducta a Dios y de su conciencia y se mantenga firme en los preceptos de la Torah.

Fue célebre por sus versos y porque fue considerado pensador religioso de primera magnitud. El Cuzari se volvió clásico en la literatura apologista por su exposición sucinta y el análisis de la filosofía ética del judaísmo.

Oportunistas

Los oportunistas son los esclavos dolidos de los esclavos,

Solo en la tierra, quien sirve al Señor es libre,

Cada alma ganara el don que más ansia;

Busca a Dios, mi alma – ¡Dios tu porción será!

