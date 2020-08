Diario Judío México - KATARAKTA EN LOS OJOS

Keridos Amigos i mis Amigitas,

Komo afitan las kozas ! No se si es de riiyir o de yorar kon esto ke vos vo kontar ! A mi me vino komo una anegdota sin sal i pimyenta ma por seguro una koza ke no puede ser vedra i se puede kontar solo komo un kuentiziko sin savor !

Me estava esfuersando para ver. Afita a todos ke vieron munchas primaveras de sus ventanas….Gozaron de la vida, tuvyeron altos i bashos…. Normal ! Sus puerpos se kansaron i vino el tiempo de una buena revizyon ! Normal ! Dunke, tuve ke pasar de una operasyon de katarakta en la “mijor” klinika kon uno de los “mijores” profesor de ojos ke izo no se kuantos “miles” de esta operasyon ke “es nada en muestro tiempo” i ke “ni se siente mizmo”… Todos me dieron koraje i me fui a esta operasyon, solo “baylar” me mankava !

Todo paso “el mijor del mundo” me disho el profesor por el kual mi vizinika se namoro ! No es yo ke teniya ganas de mirarlo de serka ! Un poko otro i se le iva echar en los brasos ! Madre miya bendicha ! Des de ke no esta mas bevyendo, se troko en un topiziko (ball) de karinyo i de sentimientos ! Arrezvalandose de todas las partes … Tengo difikultades de la detener en su lugar ! Se izo “adoravle” eya entera, redondika i manko de un metro i medyo ! Koryendo detras de mi para “arekojerme” me dize ! Des de ke desidyo ke es EYA ke se va okupar de mi dieta, ya tomi 2 kilos mas ! Si le avlan dize ke la esto mirando komo un gato aharvado ! Nooooooo ! Le parese ! Todo le parese !

Bueno, kuando torni a kaza kon el ojo serrado por 24 horas teniya la sensasyon de tener arena en el ojo ! “De la operasyon !” me disheron “Ten pasensya !” OK…. Pasensya, kayadika… Pasensya Dio miyo… El ojo me esta punchando ! No esto puedyendo bivir kon esto ! Aron, me kerido Aron de Israel eskrivyendome “Vate al Dr, Ke te mire, ke aga esto, akeyo, no le deshes la yaka !”

Me vo i su asistenta (El ermozo sinyor se fue para konferensa a las Amerikas para la dezgrasya de mi vizinika !) me dize ke ve un Herpes al interyor de mi parparo de ariva ! Me da gotas…..Me embiya a kaza.. VA PASAR…PASAENSYA me digo, me dizen..

Mi ijo viene de Inglaterra, vamos kon el al doktor. Todo esta MARAVIYA ! “Ves bueno, la operasyon paso sin dingun problem, yo no veyo kualsiker komplikasyon en tu ojo !” me dize de muevo ! Mi ijo me dize “Mamita, esto repozado agora ! No tiyenes nada. Estas viendo mijor de antes ! El Dr. miro i no ay dinguna razon para ke tengas dolor o punchada,,,Nada !”… “Si pashiko ! Esto muy buena !.. No te merikiyes !” i se torna a Londres … Lo pasimos komo un suenyo estos tres diyas de rizas i de amor !

Mi ojiko aunflandose, charpeyandose i yo no puedyendo mas de dolor i de esta punchada ke me estava kitando loka me vo kon mi vizinika de noche a las “urgensyas”. Un doktoriko asistente del hospital de la universitad mos arresive… Le konto… Mira de todas las partes… Aze kozas ! No me endjida ! Me dize ke ya esta fiksado i ke TODO PASO ! Me iva ezmayar ! Despues de kaji un mez de tortura NO ESTAVA MAS PUNCHANDO ! Disho ke teniya apegado al parparo un chop ! Koza ke me entro en el ojo i ke me lo kito ! Ke teniya de meterme una semana gotas de antibiyotika ….. ESTO !

Me rayo el ojiko i endjida un poko ma AGORA se ke va pasar !

Me ambezi ke kuando es echo de doktores no kale fiyarse a la palavra de uno solo ! Ni 2 ni 3 si kale !!!!

Kudyavos bien del virus ke arranka los viejizikos i mizmo los otros de la vida !

Diyas de alegriya i de sanedad ke tengash !

[email protected]

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.