Diario Judío México - Susana Barnetche es la directora de AMEVOL -Alianza Mexicana de Voluntariado- y una gran aliada del Día de las Buenas Acciones en el país. En su artículo para el blog del Día de las Buenas Acciones, Susana cuenta su historia de vida y cómo el voluntariado ha influido en su desarrollo y atravesado toda su vida.

Susana cuenta que su voluntariado comenzó de pequeña, sin darse cuenta, queriendo darle sepultura a un ratón muerto que encontró en el jardín de su casa para que tuviera una tumba. A su corta edad también apoyó a su papá en la Colecta Anual de la Cruz Roja, ya que le parecía importante que todos colaboraran. Ese año, le dieron a su papá un reconocimiento por haber hecho la máxima colaboración de Jefes de Manzana.

A los 10 años perdió la vista por un virus que atacó el nervio óptico, así que estuvo 3 meses sin saber nada de lo que sucedía a su alrededor. Cuando ella se recuperó, un albañil trabajando en su casa, sufrió un accidente y se quemó los ojos con el cemento. Susana se convirtió en su enfermara y lo curaba de acuerdo con las indicaciones del médico. Guerrero -como se llamaba el albañil- recuperó la visión y ella se sintió muy contenta, feliz de haber hecho la tarea.

Ya de casada, fue al cine a ver unas películas de crítica social, y al enfrentarse a una realidad que a esa fecha le resultaba ajena, se cuestionó respecto a su papel en la sociedad; ¿qué hacía ella para revertir estas injusticias? No tardó en encontrar una causa: los vendedores de fruta y verdura a los que frecuentaba semanalmente en el mercado. Ella vio de pronto sus puestos cerrados; al preguntar a los vendedores vecinos le platicaron que el papá de ellos había tenido una riña y estaba hospitalizado; lo reportaban delicado. Cuando finalmente regresó el hijo a vender, Susana le preguntó por su padre y muy triste me dijo que tendrían que vender los puestos para pagar los gastos de hospitalización de su papá. Si esos puestos eran el producto de su trabajo, y los vendían, qué harían entonces. Así a Susana se le ocurrió hacer una rifa para ayudarles a pagar los gastos del hospital y así recuperar sus puestos, la cual tuvo mucho éxito.

Susana se quedó pensando “¿Y ahora a quién ayudo?”. Fue entonces cuando la invitaron a conocer RENOVACIÓN y accedió porque se sentía con la responsabilidad de hacer algo por los demás. Cuando visitó la institución le dio un vuelco el corazón; los niños que se atendían ahí tenían la misma edad que sus hijos y las condiciones eran tan diferentes que de inmediato se comprometió a trabajar para que esas criaturas tuvieran las mismas oportunidades que los suyos. Que no sea por falta de oportunidades oportunas que estos niños queden rezagados.

Así fue como Susana se integró al voluntariado formal desde 1974, que lo que le ha dejado es un crecimiento personal que no lo hubiera adquirido en ninguna universidad. A través del voluntariado ha descubierto sus habilidades, que de otra manera se hubieran quedado dormidas, en lista de espera, porque fueron saliendo a la luz cuando se necesitaba actuar.

“Uno piensa que da, y la realidad es que recibes mucho más. Desconoces tu capacidad, tu liderazgo, tu generosidad que siempre llama a dar más, porque la necesidad es inacabable, no termina nunca; entonces es cuando decides actuar, buscar soluciones, gestionar, crear alianzas. En definitiva, eres mejor persona cuando te orientas al voluntariado. Te olvidas de cosas banales, de nimiedades para enfrentar lo verdaderamente serio que es el bien común” dice Barnetche.

En Renovación ha trabajado durante 45 años y los resultados han sido maravillosos. Por esto mismo, Susana quiso compartir la experiencia del voluntariado con más personas, por lo que decidió crear una institución que promoviera y fortaleciera el voluntariado. Así surgió la Asociación Mexicana de Voluntarios. Esta asociación podría incidir en políticas públicas y visibilizar el voluntariado, con el reconocimiento de nuestro gobierno. Crearon también el Premio Nacional a la Acción Voluntaria y Solidaria y la Alianza Mexicana de Voluntariado -AMEVOL– donde se trabaja para capacitar, estructurar y fortalecer el voluntariado.

El Día de las Buenas Acciones es otra de las iniciativas de voluntariado de las que Susana es parte y aliada frecuente. Así logra cada año sumar nuevos voluntariados a la causa e impactar positivamente en su entorno.

Susana también es parte de IAVE, el movimiento mundial del voluntariado. Desde 2001 hasta la actualidad ejerce como la Representante Nacional de IAVE. El punto máximo de ese puesto ha sido la organización de la Conferencia Mundial de Voluntariado 2016 en Ciudad de México. El objetivo que Susana fijó era que se reconociera al país como un país voluntario y generoso, más que por las malas noticias que corren en los medios. “También quería que detonara el movimiento del voluntariado en nuestro país, situación que ya es del conocimiento de un buen número de la población. Hoy en día ya hay voluntariado en todos los estados de México y ya es un tema de actualidad y lo cuantifica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía oficialmente”.

Susana dice “Me siento más que satisfecha en este rubro, pero no me canso de ser voluntaria porque ello nos da más energía y más conocimiento de nuestra realidad; sigo pensando que lo único que no puedo hacer frente a la necesidad, es cerrar los ojos o cruzarme de brazos. Si hiciera un recuento de los casos que han pasado por mis manos, mi cabeza y mi corazón, con justa razón diría que la persona que soy hoy se la debo al voluntariado, que ha descubierto y capitalizado mis habilidades y ha forjado mi carácter.”

Si quieres descubrir tus habilidades al igual que Susana, acércate a nuestro movimiento global de hacer el bien. El 29 de marzo se celebrará mundialmente el Día de las Buenas Acciones y tenemos muchas actividades de voluntariado planeadas a lo largo y ancho del país.

¡Súmate!