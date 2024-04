Presentaron un documental sobre la búsqueda de las raíces judías

El martes 19 de marzo, en el Auditorio Carlos y Tere Metta del Centro Cultural Monte Sinai se llevó a cabo la proyección del documental “Between the Stone and the Flower”, seguido de un panel de discusión. Este evento, realizado en colaboración entre el Festival Internacional de Cine Judío en México, el Comité de Arte y Cultura Monte Sinai, y la Fundación Hispanojudía, contó con la destacada presencia de Genie Milgrom, guionista y productora del documental.

“Between the Stone and the Flower” narra la odisea de Genie en su búsqueda de décadas para descubrir su linaje judío. Nacida en La Habana, Cuba, y criada en Miami en una familia católica, Genie siempre sintió una curiosidad por conocer la historia de su familia, y la película sigue su viaje a través de varios países europeos mientras reconstruye una red de secretos tejida por sus antepasados durante períodos oscuros de la historia europea.

El evento atrajo a una audiencia cautivada por esta historia fascinante, que ofrece una mirada, no solo a la herencia cultural de la productora, sino a la gran épica de la historia judía.