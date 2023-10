Más de 700 destacadas personalidades de Hollywood y del mundo del espectáculo estadounidense, entre ellas Jamie Lee Curtis, Chris Pine y Michael Douglas, firmaron una carta el jueves para condenar los ataques de Hamás contra Israel y para exigir la liberación de los rehenes retenidos en Gaza.

Reunidas bajo el ala de la organización sin fines de lucro “Creative Community for Peace” (CCFP), este comunicado conjunto representa una declaración significativa por parte de celebridades internacionales del mundo del entretenimiento. No obstante, estas figuras no se han pronunciado sobre el posterior asedio que el ejército israelí ha mantenido en el enclave palestino.

La lista de firmantes incluye a figuras como Michael Douglas, Gal Gadot, Jamie Lee Curtis, Chris Pine, Mayim Bialik, Liev Schreiber, Amy Schumer, Jerry Seinfeld, Debra Messing, Ryan Murphy, Greg Berlanti, Haim Saban, Irving Azoff, Ynon Kreiz, Mark Hamill, Howie Mandel y Bella Thorne, entre otros.

La pesadilla que los israelíes han temido durante décadas se hizo realidad cuando los terroristas de Hamás se infiltraron en ciudades y pueblos israelíes.

Así afirma el texto en referencia al ataque que sufrió el estado judío el sábado pasado durante una infiltración desde Gaza, un hecho que aún mantiene al país en “estado de guerra”.

Además, CCFP hizo un llamado a sus colegas en la industria para que hagan todo lo que esté a su alcance y urjan a la organización terrorista Hamás a liberar a los rehenes inocentes y reunirlos con sus familias.

Así continúa el comunicado de Creative Community for Peace:

Esto es terrorismo. Esto es el mal. No hay justificación ni racionalización para las acciones de Hamás. Son actos bárbaros de terrorismo que deben ser condenados por todos. Se trata de una organización terrorista cuyos líderes incitan al asesinato de judíos en todo el mundo

El número de fallecidos en Israel a raíz de este ataque sorpresa del movimiento islamista Hamás superó los 1.300 este jueves, y el número de heridos se acerca a los 3.500. Mientras tanto, los bombardeos israelíes en Gaza han provocado la muerte de al menos 1.530 personas y han dejado a más de 6.600 heridos.

Por otro lado, el Gobierno israelí informó que más de 100 personas han sido secuestradas por Hamás y llevadas como rehenes a Gaza.