La Fundación Shoah lanza un proyecto para documentar la “barbarie indescriptible” del 7 de octubre

La Fundación USC Shoah, fundada por el director Steven Spielberg, ha comenzado a recopilar testimonios en video de las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas contra los israelíes el 7 de octubre, para agregarlos a la colección de testimonios de testigos y sobrevivientes del Holocausto.

Spielberg no está directamente involucrado en el esfuerzo, pero se manifestó firmemente a favor.

“Nunca imaginé que vería tal barbaridad indescriptible contra los judíos en mi vida”, dijo Spielberg citado por la fundación, que posee la colección de videos más grande del mundo de testimonios de testigos y sobrevivientes del Holocausto.

En declaraciones a Fox News sobre el esfuerzo, Spielberg expresó su consternación por la violencia perpetrada por los terroristas de Hamas contra los israelíes, junto con la ola de antisemitismo. en todo el mundo en los últimos dos meses.

“Lo encuentro muy, muy sorprendente, porque el antisemitismo siempre ha estado ahí. O ha estado a la vuelta de la esquina y un poco fuera de la vista, pero siempre al acecho, o ha sido mucho más abierto, como Alemania en los años 30”, dijo.

“Pero desde Alemania en los años 30 no he sido testigo de que el antisemitismo ya no esté al acecho, sino que se alce orgulloso con las manos en las caderas como Hitler y Mussolini”, dijo Spielberg.

La organización con sede en Estados Unidos está colaborando ahora con equipos de producción en Israel para recopilar relatos de testigos de las masacres del 7 de octubre, cuando unos 3.000 Los terroristas irrumpieron a través de la frontera con Israel desde la Franja de Gaza por tierra, aire y mar, matando a unas 1.200 personas, la mayoría de ellas civiles masacradas en medio de brutales atrocidades, y tomando más de 240 rehenes.

En un artículo publicado a principios de noviembre anunciando el esfuerzo, la fundación citó el testimonio de Shaylee Atary Winner, quien escapó de su casa en el Kibbutz Kfar Aza con su bebé de cuatro semanas temprano en la mañana del 7 de octubre.

Su marido Yahav Winner fue asesinado por terroristas mientras ayudaba a su esposa y a su bebé a escapar.

“Cuando estaba con Shaya en el cobertizo del jardín, me dije: ‘Shaylee, piensa en las películas del Holocausto’. ¿Qué harían una madre y un bebé? Porque así es como se siente. Sentí que en realidad estaban corriendo detrás de Shaya y de mí, como si ella fuera una presa. … Ninguna situación normal en mi realidad habitual podría acercarse siquiera a lo que [estábamos pasando] por lo que [estábamos pasando]”, dijo Shaylee en su testimonio.

El testimonio de Atary Winner es una de las 130 entrevistas grabadas hasta el momento como parte del esfuerzo de recopilación de testimonios de sobrevivientes del 7 de octubre, que será accesible al público en línea a través del Archivo de Historia Visual de la Fundación en la Colección Contra el Antisemitismo a través de Testimonios (CATT) de la Fundación Shoah de la USC. que documenta el antisemitismo posterior al Holocausto.

Spielberg, quien fundó la organización en 1994, cree que el esfuerzo “garantizará que las voces de los sobrevivientes actúen como una herramienta poderosa para contrarrestar el peligroso aumento del antisemitismo y el odio”.

La iniciativa surge durante un aumento del antisemitismo en todo el mundo mientras Israel lucha contra el grupo terrorista Hamás en Gaza. Israel prometió eliminar a Hamas en respuesta a la masacre del 7 de octubre, lanzando una campaña que ha dejado en ruinas vastas zonas de la Franja.

El número de civiles de Gaza muertos en la guerra ha generado críticas y presiones internacionales sobre Israel, junto con un aumento de incidentes y ataques antisemitas en todo el mundo.

“Ambas iniciativas –la grabación de entrevistas con sobrevivientes de los ataques del 7 de octubre y la recopilación en curso de testimonios del Holocausto– buscan cumplir nuestra promesa a los sobrevivientes: que sus historias serán registradas y compartidas en el esfuerzo por preservar la historia y trabajar por un mundo sin antisemitismo u odio de cualquier tipo”, dijo Spielberg.