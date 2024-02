Mandy Patinkin encabeza el ‘JFest’ de San Diego el 4 de junio

El maestro cantante de Broadway, Mandy Patinkin, acompañado por Adam Ben-David al piano, traerá su nuevo concierto teatral Mandy Patinkin in Concert: BEING ALIVE al Teatro Balboa el martes 4 de junio a las 7:30 pm Esta poderosa y apasionada velada de canciones. es parte del 31º Festival Anual de Artes Judías de San Diego de la Familia Lipinsky, mejor conocido como JFest, y es coproducido por San Diego Theatres, la organización sin fines de lucro que opera tanto el Teatro Balboa como el Teatro Cívico de San Diego. Los boletos salen a la venta este viernes 2 de febrero a las 10:00 am a través de Ticketmaster .

Mandy Patinkin en Concierto: BEING ALIVE presenta al aclamado actor, cantante y narrador en su papel más electrizante: concertista. La lista de canciones es una combinación de muchas de las canciones clásicas estadounidenses y de Broadway favoritas de Mandy, junto con selecciones de sus grabaciones más recientes en Nonesuch Records, Mandy Patinkin Diary de enero de 2018 y Mandy Patinkin Diary de abril/mayo de 2018 . De Randy Newman a Stephen Sondheim, de Harry Chapin a Rufus Wainwright, Mandy Patinkin lleva al público a un viaje musical inolvidable. “Durante más de 25 años hemos soñado con que Mandy Patinkin encabezara el JFest. En Broadway, en el cine y en la televisión, es una leyenda y una superestrella. Especialmente este año, estamos orgullosos y emocionados de reunir a tanta gente para un concierto inspirador que celebra Being Alive”, dijo Todd Salovey, director artístico de JFest.

Mandy ha tenido la suerte de forjarse una carrera variada que incluye teatro, conciertos, cine, televisión y como artista discográfica. En su debut en Broadway en 1980, Mandy ganó un premio Tony por su papel del Che en Evita de Andrew Lloyd Webber y fue nominado en 1984 por su papel protagónico de George en el musical ganador del premio Pulitzer, Sunday in the Park with George . Otros créditos teatrales de Mandy incluyen: Compulsion , Paradise Found , The Tempest , Enemy of the People , The Wild Party, Falsettos, The Secret Garden, The Winter’s Tale, The Knife, Leave It to Beaver is Dead, Rebel Women, Hamlet, Trelawney of los ‘Wells’, The Shadow Box, The Split , Savages y Henry IV, Parte I.

En 1989, Mandy comenzó su carrera concertística en el Public Theatre de Joseph Papp en la ciudad de Nueva York. Desde entonces ha realizado diversas giras de conciertos en solitario por Norteamérica, en el West End de Londres, por Australia y Nueva Zelanda, así como en Broadway y Off-Broadway. Su último concierto en solitario es Mandy Patinkin in Concert: Diaries, que debuta en el Connelly Theatre de Nueva York. Además de conciertos en solitario, Mandy ha creado colaboraciones con artistas como la estrella de ópera Nathan Gunn en An Evening with Mandy Patinkin & Nathan Gunn , realizando giras por Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda; con su querida amiga Patti LuPone en An Evening with Patti LuPone y Mandy Patinkin , que ha estado de gira desde 2007 y actuó en Broadway en 2012; Bridges , un concierto con músicos de varios países de Medio Oriente; y más recientemente, The Last Two People on Earth: An Apocalyptic Vaudeville , con Taylor Mac y dirección de Susan Stroman.

El largometraje más reciente de Mandy es Before You Know it , que debutará el 30 de agosto en Nueva York y Los Ángeles. Otros largometrajes incluyen La vida misma, Maravilla, Los pitufos: la aldea perdida, La reina de España, Ali y Nino, Ojalá estuviera aquí, El viento se levanta, El héroe de todos , El hombre asfixiante , Piñero, Las aventuras de Elmo en Grouchland, Lulú en el puente, Hombres con armas , La princesa prometida, Yentl, La música del azar, Daniel, Ragtime, Impromptu, El doctor, Alien Nation, Dick Tracy, La casa de Carroll Street, True Colors y Maxie .

En televisión, Mandy fue vista recientemente como el juez Wackner en la serie de Paramount+ “The Good Fight”. Ganó un premio Emmy en 1995 por su actuación en la serie de CBS “ Chicago Hope” y protagonizó la serie de CBS “Criminal Minds” y en las series originales de Showtime “Dead Like Me” y “Homeland” como el agente de la CIA Saul Berenson.

Como artista discográfica en CBS Records, Mandy lanzó dos álbumes en solitario, Mandy Patinkin y Mandy Patinkin In Concert: Dress Casual . Recientemente en el sello Nonesuch, Mandy grabó tres álbumes digitales Mandy Patinkin: Diary de enero de 2018, Mandy Patinkin Diary de abril/mayo de 2018 y Mandy Patinkin Diary de diciembre de 2018 . También con Nonesuch están Experiment, Oscar & Steve , Kidults y Mandy Patinkin Sings Sondheim . En 1998 estrenó su proyecto más personal, Mamaloshen , una colección de canciones tradicionales, clásicas y contemporáneas cantadas íntegramente en yiddish. La grabación de Mamaloshen ganó el Deutschen Schallplattenpreis (el equivalente alemán del premio Grammy). El 25 de octubre de este año, Nonesuch Records lanzó Children and Art de Mandy Patinkin . Las canciones fueron grabadas en Nueva York con el pianista y productor Thomas Bartlett (también conocido como Doveman); Se han presentado varios avances en los últimos dos años como parte de la serie Digital Diary .

A pesar de lo diversa que ha sido su vida profesional, la educación de Mandy en el campo del activismo social ha sido aún más variada y continúa evolucionando. Ha ayudado a recaudar fondos para organizaciones que aprecia, incluidas Brady Campaign, PAX, Association to Benefit Children, American Jewish World Service, Search For Common Ground, National Dance Institute y ACLU. Mandy es miembro de la junta directiva del Instituto Arava y continúa trabajando con el Comité Internacional de Rescate (IRC), destacando la difícil situación de los refugiados en todo el mundo.

Mandy reside en la ciudad de Nueva York con su esposa, la actriz y escritora Kathryn Grody.

Adam Ben-David ha estado viviendo su sueño de acompañar a Mandy Patinkin en conciertos desde 2016. Ha estado activo como arreglista, director musical, director de orquesta y pianista en Broadway durante los últimos 22 años. Los créditos de Adam incluyen: El Libro de Mormón , Jersey Boys , Spring Awakening , Wicked , High Fidelity , The Light in the Piazza , Bombay Dreams , Aida y Once Upon a Mattress . Ha acompañado a numerosos artistas, entre ellos Kelli O’Hara, Jarrod Spector, James Taylor, Patti LuPone y Megan Hilty. Actualmente, Adam está componiendo una adaptación teatral del clásico infantil From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler . Es un graduado de la Escuela Juilliard.

Este evento es parte del 31. ° JFest anual, una celebración de músicos, intérpretes y artistas judíos que se llevará a cabo del 30 de mayo al 30 de junio de 2024 en todo San Diego. El programa completo del JFest se anunciará en la primavera de 2024. Las entradas para Mandy Patinkin en concierto: BEING ALIVE comienzan en $50 y salen a la venta este viernes 2 de febrero a las 10:00 a.m. en vía Ticketmaster .