Jessica Levy es una mexicana que radica desde hace 10 años en Israel, ella como otros tantos vive momentos de incertidumbre a raíz del sorpresivo ataque que hizo Hamas, grupo terrorista palestino, por aire, mar y tierra a territorio judío.

En tan solo cinco días, los muertos se cuentan por miles de ambos lados de la Franja de Gaza, cada día que pasa, el conflicto escala a niveles más críticos y no se prevé cuánto tiempo vaya a durar.

¿Cómo llegó?

En entrevista para Infobae México, Levy señaló que llegó allá motivada por sus padres a través de un intercambio estudiantil, sin embargo, luego de la violenta irrupción en la zona sur de Israel indicó que se incrementa su nerviosismo ante la incertidumbre.

Jessica Levy enfrenta el dilema de quedarse a defender a su país o regresar a México con sus padres.

“Sí, es muy complicado porque a veces cuando estamos hablando por teléfono, de repente se escucha la alarma de las bombas al fondo y yo me pongo muy nerviosa y me pongo a llorar y -ellos- no saben qué hacer porque no hay manera en la que me puedan ayudar”.

Contó que sus padres son judíos y viven en México y cuando se comunica con ellos se escuchan las detonaciones y tiene que dejar la conversación para resguardarse en el bunker, “no hay manera en la que me puedan ayudar, entonces me tengo que bajar al búnker y me tengo que quedar ahí largo tiempo y no tengo señal, es muy difícil mantener la comunicación con ellos en estos momentos”.

El dilema

Desde Petaj Tikva, a unos 100 kilómetros de la zona de conflicto en la Franja de Gaza y a unos 25 kilómetros de la capital, Tel Aviv, la joven de 26 años con doble nacionalidad, mexicana e israelí, relató que ya pudo registrarse en el Plan de Evacuación de Personas Mexicanas de Israel, pero aún no ha recibido la llamada que le indique dónde, cómo y cuándo podrá se trasladada a la Ciudad de México.

En la entrevista, ella dejó ver su calidad moral y compromiso cívico con Israel, “la verdad estoy esperando si el ejército me llama, porque yo estuve en el ejército en Israel, estuve dos años. Yo fui soldada y estoy esperando, si no me llaman pues sí me voy a regresar, pero si me llaman sí me voy a quedar y voy a salir a la lucha como todos”.

La joven israelí platica con Infobae sobre las complicaciones para poder salir del país

Cabe destacar que todos los ciudadanos judíos de Israel tienen que acudir al servicio militar obligatorio a partir de los 18 años de edad, incluidos aquellos que tienen doble nacionalidad. Para los hombres, el período mínimo es de 36 meses, mientras que las mujeres deberán cumplir un mínimo de 24 meses.

Una vez concluido el proceso los soldados pueden continuar su formación de forma voluntaria para llegar a ser miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) o quedar como reservistas hasta los 51 años, en cuyo caso podrán ser llamados por el Estado en caso de ser necesario.

“Entiendo a mis papás, quieren que me regrese, soy hija única, pero por otra parte muchos de mis amigos murieron en esta guerra y fue una guerra que a todos nos tomó por sorpresa, no es justo que ellos mueran y que yo huya, que yo no salga y luche con algo que ellos también tuvieron que luchar, si no defendemos este país, no nos va a quedar país”, argumentó convincentemente la connacional.

Te puede interesar:Loret de Mola arremete contra AMLO tras declararse neutral ante los ataques de Hamas a Israel: “¿Qué está esperando?”

Reveló que ve complicado que todos puedan regresar a México, “yo veo muy complicado que regresen todos, hay muchas personas que quieren regresar, no sé si van a alcanzar los aviones”, añadió que tiene una decena de amigos mexicanos que no quieren regresar, se quedan a defender Israel, pero ”hay mucha gente que ahorita se quiere regresar y no hay lugar, mandaron dos aviones, creo que cada uno tenía cupo de 130 y tantas personas”, dijo.