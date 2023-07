Militar retirado israelí advierte que en la próxima guerra se podría dar una masacre contra judíos

El general retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Itzjak Brik, quien en el pasado se desempeñó como comandante en la Escuela Militar, advirtió en estos días frente al posible desastre al que podría enfrentarse su país en la próxima guerra, la cual asegura será regional, por la falta de preparación de las FDI y las fuerzas de seguridad frente a eventuales escenarios de amenaza.

En una entrevista que dio al canal Hidabrut, expresó Brik: «La próxima guerra será en el frente interno», diferenció explicando que no será como en anteriores contiendas bélicas en las que era Israel el país que avanzaba hacia territorios enemigos.

Presentando el posible escenario de la próxima guerra que enfrentará Israel, el exmilitar relató: “Te voy a decir lo que va a pasar dentro de los asentamientos. Primero, tres mil misiles, cohetes y aviones no tripulados todos los días en los centros de población, dañando infraestructura de electricidad, agua, ocasionado destrucción total y pérdidas”.

Según Brik, Israel se encontrará en un caos peor que en los incidentes de ‘Protector de Muros’ (levantamiento árabe israelí en mayo de 2021).

“Paralelamente al lanzamioento masivo de cohetes, la gente no sabrá a dónde ir porque no estaran preparados, entrarán en trauma porque siempre les dijeron que todo está bien y además comenzarán los disturbios dentro del Estado de Israel. Si en’Protector de Muros’ hubo seis mil árabes israelíes provocando distubrios en Acre, en Lod, dejando como saldo algunos asesinados, destrozos e incendios en restaurantes y comercios e incluso sinagogas» Brik dejó en claro que la Policía se verá superada no pudiendo controlar la situación.

Resumiendo, el ex miitar expresó: «En la próxima guerra regional, que no será ‘Protector de Muros’, será una guerra total, se nos dispararán tres mil quinientos misiles y cohetes cada día, y aquí la histeria estará en pleno y las carreteras estarán bloqueadas y el ejército no podrá movilizarse, los disturbios internos- por parte de árabes israelíes dentro del país- comenzará su curso».

Brik hizo además referencia a un tema que tiene en vilo al país. Las armas que la delincuencia de la comunidad árabe tiene en el país.

El general retirado señaló: «En este contexto, Barik advirtió contra el enorme arsenal de armas en manos de los árabes israelíes. “Tienen 400 mil armas, búnkeres con municiones que le robaron a las FDI durante años. se habla de toneladas».

«Van a aparecer miles, pero no en marchas o carteles, lo harán en Nazaret, Haifa, Acre, Lod, todas las ciudades, incluidas otras, y simplemente dispararán contra todo lo que se mueva. Puede darse una masacre. El Estado de Israel no lo entiende, no lo ve», señaló.