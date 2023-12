Netanyahu reiteró que el objetivo de la guerra es destruir a Hamas: “Estamos luchando por nuestra existencia”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo en una conferencia de prensa este sábado que sus objetivos en la guerra en Gaza no han cambiado y, por tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán con los combates hasta la eliminación total de Hamas.

“Estamos luchando por nuestra existencia y tenemos que continuar hasta la victoria”, a pesar de la presión internacional y las pérdidas, sostuvo Benjamin Netanyahu a la par que insistió en que una vez finalizada la guerra, “Gaza será desmilitarizada”.

No permitiré que “Hamastán” se convierta en “Fatahstán”, dijo en ese sentido sobre el futuro del enclave y sumó que tampoco dará lugar a que la Autoridad Nacional Palestina vuelva al Gobierno ya que, según una encuesta reciente, el 82% de los palestinos en Cisjordania justifica la matanza del 7 de octubre mientras que la ANP no condenó esta masacre.

Es por ello que los acusa de ser cómplices de Hamas y se opone a que gobiernen el territorio, dado que lo podrían convertir en un nuevo foco de amenazas para su pueblo. En su lugar, dijo que “las FDI serán responsables de la seguridad en la Franja porque no hay otro factor que garantice la lucha contra el terrorismo”. “Puedo decirles que habrá un gobierno civil que no eduque a sus hijos para destruir a Israel… soy muy claro al respecto”, insistió.

Asimismo, subrayó que junto con esta “victoria aplastante” sobre Hamas es importante disuadir a Hezbollah en el norte, a donde se dirigirán las tropas una vez destruido el grupo palestino. Declaró, no obstante, que mantiene abierta la posibilidad de que haya “una manera diferente” de resolver el conflicto con el Líbano, por vía diplomática.

Por otro lado, Netanyahu se refirió a la situación de los rehenes, tres de los cuales murieron este viernes por error tras un ataque de las FDI. El primer ministro aseguró que el hecho le “rompió el corazón” y “rompió el corazón de la nación”.

“Tocaron la salvación y, entonces, ocurrió el desastre. Si tan sólo se hubiera hecho algo diferente… estuvimos tan cerca de abrazarlos”, lamentó pero continuó diciendo: “No podemos dar marcha atrás el reloj”. “La distancia entre la victoria y el desastre es de un pelo”, sumó y resaltó que en este momento es clave mantener la intensidad de las ofensivas ya que “sólo la presión militar” permitió la tregua anterior. “Sin ella no tenemos nada”.

De todas formas, el mandatario aseguró que se mantendrá “el esfuerzo militar y diplomático” por traer a casa a todos los rehenes. Evitó poner el foco en las negociaciones en curso que -según trascendió- se retomaron la víspera con Qatar y, por el contrario, subrayó que están “negociando” con el enemigo mediante “sangre, fuego y columnas de humo”. No obstante, señaló que el enemigo tiene “todo tipo de exigencias” como que “termine la guerra y se expulse a las tropas”, lo que significaría que “Hamas gana”.

