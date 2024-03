‘Oppenheimer’ reina en los Oscar con siete premios, incluidos mejor película y director: lista completa de ganadores

” Oppenheimer ” , de Christopher Nolan , una mirada inquietante a los albores de la era atómica, dominó la 96ª edición de los Premios de la Academia el domingo, ganando siete premios, incluidos mejor película y mejor director. La película, que adquirió una resonancia adicional en una época de conflictos internacionales, también obtuvo premios Oscar por la atormentada interpretación principal de Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer y el papel secundario de Robert Downey Jr. como un burócrata vengativo.

“Hicimos una película sobre el hombre que creó la bomba atómica y, para bien o para mal, todos vivimos en el mundo de Oppenheimer”, señaló Murphy en su discurso de aceptación.

Y hubo recordatorios tangibles de ese legado, así como del tumulto global que dio al drama histórico de Nolan sobre la creación de la bomba nuclear su sacudida de inmediatez. A cuadras de la alfombra roja de los Oscar, varios cientos de manifestantes pidieron un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, mientras los ganadores utilizaron sus discursos para denunciar la crisis humanitaria en esa región, junto con la provocada por la invasión rusa de Ucrania. Las manifestaciones pro palestinas en el corazón de Hollywood enredaron el tráfico alrededor del Dolby Theatre, el lugar donde se lleva a cabo el espectáculo, lo que provocó que la ceremonia comenzara tarde mientras las celebridades se apresuraban a llegar a sus asientos.

Para Nolan, los honores llegaron después de una historia complicada con los Oscar. Había sido nominado varias veces antes, incluso por dirigir “Dunkirk” de 2017, así como por su trabajo en películas como “Memento” de 2001 y “Inception” de 2010. Pero la Academia desestimó su mayor éxito, “El caballero oscuro” de 2008, como mejor película y director, una omisión que provocó indignación y ayudó a que la organización aumentara el número de películas nominadas a mejor del año de cinco a diez. Ganador de su propio Oscar, Nolan, quien ha sido un apasionado defensor de la experiencia de la pantalla grande, rindió homenaje a la forma de arte que ama.

“Las películas tienen poco más de 100 años”, dijo. Y luego Nolan agregó: “No sabemos hacia dónde se dirige este increíble viaje a partir de ahora, pero saber que piensas que soy una parte significativa de él significa mucho para mí”.

Siete años después de ganar por “La La Land”, Emma Stone obtuvo su segundo Oscar a la mejor actriz por “Poor Things”. Stone interpretó a una mujer infantil que se embarca en un viaje de autodescubrimiento en la fantasía steampunk. Agradeció a su director Yorgos Lanthimos, con quien acaba de hacer otra película , “Kinds of Kindness”, al tiempo que reflexionó sobre el carácter colaborativo del cine. “La mejor parte de hacer películas es que todos estemos juntos”, dijo. “Me siento profundamente honrado de compartir esto con cada miembro del elenco, con cada miembro del equipo, con cada persona que puso su amor, su cuidado y su brillantez en la realización de esta película”.

La victoria de Stone fue una de las cuatro victorias de “Poor Things”, que también fue reconocida en varias categorías técnicas y de bajo nivel.

Da’Vine Joy Randolph ganó el premio a la mejor actriz de reparto por su papel de una afligida gerente de cafetería que lidia con la muerte de su hijo en “The Holdovers”. Con lágrimas en los ojos, Randolph agradeció a los votantes por “verme” y agregó: “Durante tanto tiempo, siempre quise ser diferente, y ahora me doy cuenta de que solo necesito ser yo mismo”.

Al igual que Randolph, Cord Jefferson y Justine Triet ganaron en sus primeras nominaciones. Jefferson fue elogiado por el guión adaptado de “American Fiction”, una sátira que explora la raza y el arte, mientras que Triet ganó por el guión original de su drama judicial “Anatomy of a Fall”.

ANUNCIO

“Oppenheimer”, con su tema solemne, fue un cambio de ritmo para Downey, quien pasó las últimas dos décadas interpretando a Iron Man en las películas de Marvel. “Aquí está mi pequeño secreto: necesitaba este trabajo más que él a mí”, dijo Downey. El actor, que luchó contra la adicción a las drogas durante la década de 1990 y principios de la década de 1990 antes de volver a estar sobrio y lanzar su regreso, agradeció a Tom Hansen, su abogado durante 40 años, “la mitad de los cuales”, bromeó Downey, “la pasó tratando de asegurarme y sacarme de apuros”.

Otros ganadores aprovecharon su tiempo en el escenario para hacer declaraciones políticas. Jonathan Glazer, director de la película ganadora del premio al mejor largometraje internacional “La zona de interés”, un drama ambientado en Auschwitz, habló sobre la violencia actual en Medio Oriente. Citó el mensaje de su mirada mordaz al Holocausto al condenar la respuesta militar de Israel, así como los ataques terroristas lanzados por Hamas el otoño pasado.

ANUNCIO

“Nuestra película muestra hacia dónde conduce la deshumanización en su peor momento”, dijo Glazer. “Dio forma a todo nuestro pasado y presente. En este momento, estamos aquí como hombres que refutan su judaísmo y el Holocausto secuestrado por una ocupación que ha llevado al conflicto a tantas personas inocentes. Ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o el ataque en curso contra Gaza, todas las víctimas de esta deshumanización, ¿cómo resistimos?”

“20 días en Mariupol”, un desgarrador informe sobre una ciudad ucraniana sitiada, ganó el premio al mejor documental. Su director, Mstyslav Chernov, llamó la atención sobre los costos humanos de la invasión rusa, un mensaje que llega mientras el apoyo de Estados Unidos a Ucrania está flaqueando . “Los rusos están matando a decenas de miles de mis compatriotas ucranianos”, afirmó. “Ojalá nunca hubiera hecho esta película. Deseo poder intercambiar esto con Rusia [por] nunca atacar a Ucrania, nunca ocupar nuestras ciudades”.

Billie Eilish hizo historia al convertirse en la ganadora dos veces más joven del Oscar a los 22 años después de ganar el premio a la mejor canción por su balada “ Barbie ” “What Was I Made For?” Ella coescribió la canción con su hermano, Finneas O’Connell; la pareja ganó anteriormente por escribir el tema de “No Time to Die” de 2021. En el otro extremo de la división de edades, Hayao Miyazaki se convirtió en el ganador de mayor edad al mejor largometraje animado por “The Boy and the Heron”. El maestro de la animación japonés, de 83 años, ganó anteriormente por “El viaje de Chihiro” de 2002.

Estos Premios de la Academia 2024, que honran las mejores películas del año anterior, llegaron en un momento convulso para Hollywood, que no tuvo mucho que celebrar durante esos 12 meses. Los principales estudios pasaron gran parte de ese tiempo atrapados en disputas laborales con los principales sindicatos de actores y escritores, un enfrentamiento que resultó en dos costosas huelgas que paralizaron la producción cinematográfica. Gran parte del debate se centró en cómo la revolución del streaming que cambió la forma en que se hacen y distribuyen películas y programas también ha alterado la forma en que la comunidad creativa se beneficia de su trabajo. Los trabajadores en huelga argumentaron que las regalías que ganan cuando sus películas aparecen en Netflix, Prime Video, Apple TV+ u otros servicios de streaming palidecen en comparación con lo que ganan con las plataformas de entretenimiento en el hogar y las licencias de cable y, a su vez, ponen en peligro sus medios de vida.

El cambio al streaming ha sido tumultuoso en otros sentidos. En los últimos cinco años, las empresas de Hollywood han invertido considerablemente en lanzar sus propios rivales internos a Netflix, lanzando servicios como Disney+, Paramount+, Peacock o Max. Sin embargo, Wall Street se ha vuelto cada vez más escéptico sobre la economía del streaming y le preocupa que estas empresas aún no hayan demostrado que pueden ser suficientemente rentables. Esto ha hecho caer los precios de las acciones de Disney, Warner Bros. Discovery y otras importantes empresas de medios, lo que ha desencadenado una nueva ola de recortes y despidos.

ANUNCIO

Los Oscar, que han estado sufriendo una caída en los ratings, también enfrentan dudas sobre su relevancia . El año pasado, una audiencia de 18,75 millones sintonizaron para ver “Everything Everywhere All at Once” arrasando con los premios principales. Eso fue un aumento con respecto a los 16,62 millones de espectadores del programa de 2022, pero está muy lejos del récord de 57,25 millones de espectadores que presenciaron a “Titanic” capturar la mejor película en 1998. La esperanza es que con películas populares como “Oppenheimer” y “ Barbie” nominada a los máximos honores, las calificaciones mejorarán.

Jimmy Kimmel, que regresa para una cuarta ronda como presentador de los Oscar, inauguró la ceremonia con bromas sobre el desaire de la Academia a la cineasta de “Barbie” Greta Gerwig en la categoría de dirección, la excesiva duración de varias películas nominadas (“Oppenheimer” y “Killers of the Flower Moon” supera la marca de las tres horas) y la novia mucho más joven de Robert De Niro.

También encontró el lado humorístico de las huelgas. “Aprendimos mucho mientras estábamos en el piquete”, dijo Kimmel. “La huelga generó preguntas sobre nuestra industria, como, si una película se estrena en The Grove y no hay actores allí para promocionarla, ¿Mario López hace algún sonido?”

Kimmel terminó su monólogo llamando a “los camioneros, los camioneros, los gaffers y los grips” para que se unieran a él en el escenario, elogiándolos por negarse a cruzar los piquetes mientras actores y escritores pedían un mejor contrato.

“Vamos, muchachos, hagan una reverencia”, dijo Kimmel. “Hacer una reverencia. Te lo mereces. Gracias por estar con nosotros”.

Estos trabajadores, muchos de ellos miembros de IATSE, están negociando su propio acuerdo con los estudios. Si las conversaciones fracasan, podrían declararse en huelga este verano, lo que provocaría otro período de cierres de producción y piquetes.

La política intercedió de otras maneras. Hacia el final de la transmisión de tres horas y media, Kimmel subió al escenario para leer una reseña de Donald Trump, ex residente de la Casa Blanca y presunto candidato republicano a la presidencia.

“¿Ha habido ALGUNA VEZ un PEOR PRESENTADOR que Jimmy Kimmel en los Oscar?”, escribió Trump en su sitio de redes sociales, Truth Social. “Su apertura fue la de una persona por debajo del promedio que se esfuerza demasiado por ser algo que no es y que nunca podrá ser”.

La respuesta de Kimmel a un crítico que ha sido acusado de cuatro casos penales fue igualmente mordaz. “¿No ya pasó tu tiempo en la cárcel?” preguntó.

Aquí está la lista completa de ganadores:

Mejor imagen

“American Fiction”, Ben LeClair, Nikos Karamigios, Cord Jefferson y Jermaine Johnson, productores

“Anatomía de una caída”, Marie-Ange Luciani y David Thion, productores

“Barbie”, David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley y Robbie Brenner, productores

“The Holdovers”, Mark Johnson, productor

“Killers of the Flower Moon”, Dan Friedkin, Bradley Thomas, Martin Scorsese y Daniel Lupi, productores

“Maestro”, Bradley Cooper, Steven Spielberg, Fred Berner, Amy Durning y Kristie Macosko Krieger, productores

“Oppenheimer”, Emma Thomas, Charles Roven y Christopher Nolan, productores (GANADOR)

“Vidas Pasadas”, David Hinojosa, Christine Vachon y Pamela Koffler, productores

“Poor Things”, Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos y Emma Stone, productores

“La zona de interés”, James Wilson, productor

Mejor director

Justine Triet – “Anatomía de una caída”

Martin Scorsese – “Los asesinos de la luna de flores”

Christopher Nolan – “Oppenheimer” (GANADOR)

Yorgos Lanthimos – “Pobres”

Jonathan Glazer – “La zona de interés”

Actor en un papel principal

Bradley Cooper – “Maestro”

Colmán Domingo – “Rustin”

Paul Giamatti – “Los restos”

Cillian Murphy – “Oppenheimer” (GANADOR)

Jeffrey Wright – “Ficción americana”

Actriz en un papel principal

Annette Bening – “Nyad”

Lily Gladstone – “Asesinos de la luna de flores”

Sandra Hüller – “Anatomía de una caída”

Carey Mulligan – “Maestro”

Emma Stone – “Pobres” (GANADORA)

Actor en un papel secundario

Sterling K. Brown – “Ficción americana”

Robert De Niro – “Asesinos de la luna de flores”

Robert Downey Jr. – “Oppenheimer” (GANADOR)

Ryan Gosling – “Barbie”

Mark Ruffalo – “Pobres”

Actriz de reparto

Emily Blunt – “Oppenheimer”

Danielle Brooks – “El color púrpura”

América Ferrera – “Barbie”

Jodie Foster – “Nyad”

Da’Vine Joy Randolph – “The Holdovers” (GANADOR)

Guión adaptado

“American Fiction”, escrita para la pantalla por Cord Jefferson (GANADOR)

“Barbie”, escrita por Greta Gerwig y Noah Baumbach

“Oppenheimer”, escrita para la pantalla por Christopher Nolan

“Pobres Cosas”, guión de Tony McNamara

“La zona de interés”, escrito por Jonathan Glazer

Guión original

“Anatomía de una caída”, guión de Justine Triet y Arthur Harari (GANADOR)

“Los restos”, escrito por David Hemingson

“Maestro”, escrita por Bradley Cooper y Josh Singer

“Mayo Diciembre”, guión de Samy Burch; historia de Samy Burch y Alex Mechanik

“Vidas pasadas”, escrita por Celine Song

Cinematografía

“El Conde” – Edward Lachman

“Los asesinos de la flor de la luna” – Rodrigo Prieto

“Maestro” – Matthew Libatique

“Oppenheimer” – Hoyte van Hoytema (GANADOR)

“Pobres” – Robbie Ryan

Canción original

“The Fire Inside” de “Flamin’ Hot”, música y letra de Diane Warren

“I’m Just Ken” de “Barbie”, música y letra de Mark Ronson y Andrew Wyatt

“It Never Went Away” de “American Symphony”, música y letra de Jon Batiste y Dan Wilson

“Wahzhazhe (A Song For My People)” de “Killers of the Flower Moon”, música y letra de Scott George

“¿Para qué fui hecho?” de “Barbie”, música y letra de Billie Eilish y Finneas O’Connell (GANADOR)

Diseño de vestuario

“Barbie” – Jacqueline Durrán

“Asesinos de la luna de flores” – Jacqueline West

“Napoleón” – Janty Yates y Dave Crossman

“Oppenheimer” – Ellen Mirojnick

“Pobres” – Holly Waddington (GANADOR)

Sonido

“El Creador”, Ian Voigt, Erik Aadahl, Ethan Van der Ryn, Tom Ozanich y Dean Zupancic

“Maestro”, Steven A. Morrow, Richard King, Jason Ruder, Tom Ozanich y Dean Zupancic

“Misión: Imposible – Dead Reckoning Primera parte”, Chris Munro, James H. Mather, Chris Burdon y Mark Taylor

“Oppenheimer”, Willie Burton, Richard King, Gary A. Rizzo y Kevin O’Connell

“La zona de interés”, Tarn Willers y Johnnie Burn (GANADOR)

Puntuación original

“Ficción americana” – Laura Karpman

“Indiana Jones y el dial del destino” John Williams

“Asesinos de la luna de flores” – Robbie Robertson

“Oppenheimer” – Ludwig Göransson (GANADOR)

“Pobres” – Jerskin Fendrix

Cortometraje de acción real

“El después”, Misan Harriman y Nicky Bentham

“Invencible”, Vincent René-Lortie y Samuel Caron

“Caballero de la Fortuna”, Lasse Lyskjær Noer y Christian Norlyk

“Rojo, blanco y azul”, Nazrin Choudhury y Sara McFarlane

“La maravillosa historia de Henry Sugar”, Wes Anderson y Steven Rales (GANADOR)

Cortometraje animado

“Carta a un cerdo”, Tal Kantor y Amit R. Gicelter

“Noventa y cinco sentidos”, Jerusha Hess y Jared Hess

“Nuestro uniforme”, Yegane Moghaddam

“Paquidermo”, Stéphanie Clément y Marc Rius

“¡Guerra ha terminado! Inspirado en la música de John y Yoko”, Dave Mullins y Brad Booker (GANADOR)

Largometraje Documental

“Bobi Wine: El presidente del pueblo”, Moses Bwayo, Christopher Sharp y John Battsek

“La Memoria Eterna”

“Cuatro hijas”, Kaouther Ben Hania y Nadim Cheikhrouha

“Matar a un tigre”, Nisha Pahuja, Cornelia Principe y David Oppenheim

“20 días en Mariupol”, Mstyslav Chernov, Michelle Mizner y Raney Aronson-Rath (GANADOR)

Cortometraje Documental

“El ABC de la prohibición de libros”, Sheila Nevins y Trish Adlesic

“El barbero de Little Rock”, John Hoffman y Christine Turner

“La isla intermedia”, S. Leo Chiang y Jean Tsien

“El último taller de reparaciones”, Ben Proudfoot y Kris Bowers (GANADOR)

“Nǎi Nai & Wài Pó”, Sean Wang y Sam Davis

Largometraje Internacional

“Io Capitán” (Italia)

“Días perfectos” (Japón)

“Sociedad de la Nieve” (España)

“La Sala de Profesores” (Alemania)

“La Zona de Interés” (Reino Unido) (GANADOR)

Largometraje animado

“El niño y la garza”, Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki (GANADOR)

“Elemental”, Peter Sohn y Denise Ream

“Nimona”, Nick Bruno, Troy Quane, Karen Ryan y Julie Zackary

“Sueños de robot”, Pablo Berger, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé y Sandra Tapia Díaz

“Spider-Man: A través del Spider-Verse”, Kemp Powers, Justin K. Thompson, Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal

Maquillaje y Peluquería

“Golda”, Karen Hartley Thomas, Suzi Battersby y Ashra Kelly-Blue

“Maestro”, Kazu Hiro, Kay Georgiou y Lori McCoy-Bell

“Oppenheimer”, Luisa Abel

“Poor Things”, Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston (GANADOR)

“La sociedad de la nieve”, Ana López-Puigcerver, David Martí y Montse Ribé

Diseño de producción

“Barbie”, diseño de producción: Sarah Greenwood; decoración del escenario: Katie Spencer

“Los asesinos de la luna de las flores”, diseño de producción: Jack Fisk; decoración del escenario: Adam Willis

“Napoleón”, diseño de producción: Arthur Max; decoración del escenario: Elli Griff

“Oppenheimer”, diseño de producción: Ruth De Jong; decoración del escenario: Claire Kaufman

“Poor Things”, diseño de producción: James Price y Shona Heath; Decoración del set: Zsuzsa Mihalek (GANADORA)

Edición de película

“Anatomía de una caída” – Laurent Sénéchal

“Los restos” – Kevin Tent

“Asesinos de la luna de las flores” – Thelma Schoonmaker

“Oppenheimer” – Jennifer Lame (GANADORA)

“Pobres” – Yorgos Mavropsaridis

Efectos visuales

“El Creador”, Jay Cooper, Ian Comley, Andrew Roberts y Neil Corbould

“Godzilla Minus One”, Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi y Tatsuji Nojima (GANADOR)

“Guardianes de la Galaxia Vol. 3”, Stéphane Ceretti, Alexis Wajsbrot, Guy Williams y Theo Bialek

“Misión: Imposible – Dead Reckoning Parte Uno”, Alex Wuttke, Simone Coco, Jeff Sutherland y Neil Corbould

“Napoleón”, Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco y Neil Corbould

Una versión anterior de este artículo tenía un error tipográfico en el discurso de Jonathan Glazer.