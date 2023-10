Comunicado Conjunto de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos en apoyo al derecho de Israel a defenderse y defender a su gente, condenando el ataque terrorista y destacando a Hamas como una organización que solo brinda terror

LOS LÍDERES OCCIDENTALES EMITEN UNA DECLARACIÓN CONJUNTA EXPRESANDO SU APOYO «FIRME Y UNIDO» A ISRAEL

Los dirigentes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia emiten una declaración conjunta en la que expresaron su «apoyo firme y unido al Estado de Israel, y nuestra condena inequívoca de Hamás y sus atroces actos de terrorismo.»

«Nuestros países apoyarán a Israel en sus esfuerzos por defenderse y defender a su pueblo de tales atrocidades. Enfatizamos además que este no es un momento para que ninguna parte hostil a Israel explote estos ataques para buscar ventajas», dicen en la declaración conjunta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

«Todos nosotros reconocemos las aspiraciones legítimas del pueblo palestino y apoyamos medidas iguales de justicia y libertad para israelíes y palestinos por igual. Pero no nos equivoquemos: Hamás no representa esas aspiraciones y no ofrece nada al pueblo palestino que no sea más terror y derramamiento de sangre», afirman los dirigentes.

«En los próximos días, permaneceremos unidos y coordinados, juntos como aliados, y como amigos comunes de Israel, para garantizar que Israel es capaz de defenderse, y para establecer en última instancia las condiciones para una región de Oriente Medio pacífica e integrada»,