¿Qué está pasando? A caída de redes se une Google y sus diferentes servicios

No, las cosas no han terminado y a la caída de WhatspApp, Instagram y Facebook, ahora se unieron Google y en algunos países Telegram, que no están resistiendo y colapsan ante el ingreso masivo de personas.

Tal como sucedió con WhatsApp, Facebook e Instagram, usuarios de varios países reportaron problemas con la plataforma de mensajería Telegram. De acuerdo a lo publicado en el sitio web DownDetector , que monitorea los problemas de los distintos sitios web y redes sociales, Telegram también comenzó a reportar problemas aproximadamente a las diez de la mañana, pero fue intensificándose con el correr de los minutos.

Gmail, Google y Drive sufren caídas en partes del mundo Herramientas del ecosistema de Google presentan fallas para usuarios que vienen trabajando de manera remota.

Google aún no brinda explicaciones del caso. Al igual que Facebook, Instagram y WhatsApp, así como TikTok, los principales productos que forman parte del ecosistema de Google también se sumaron a la lista de servicios que registraron inconvenientes de funcionamiento durante este lunes 4 de octubre.

La caída, de rebote, ha afectado a otros servicios como Tiktok, Gmail o incluso Twitter, desbordados por el aumento de tráfico. y de redes sociales, los servicios de Google Search, YouTube, Gmail, Drive y Maps se vieron afectados por interrupciones y fallas de conexión.

Al que se ha sumado con diversos reportes en Downdetector de los usuarios que indican posibles problemas en Google Meet De acuerdo con los reportes presentados por los usuarios a través del sitio especializado DownDetectory de redes sociales, los servicios dese vieron afectados por interrupciones y fallas de conexión.Al que se ha sumado con diversos reportes en Downdetector de los usuarios que indican posibles problemas en Google Meet En el caso de Gmail, los informes de los internautas señalan que las principales incidencias que experimentó el popular servicio de correo electrónico están relacionadas con la imposibilidad de recibir nuevos mensajes, conectarse al servidor y acceder tanto a la página web como a la aplicación móvil. En cuanto al motor de búsqueda de Google, los usuarios reportaron problemas para ingresar y utilizar el sitio web, así como para realizar alguna consulta. Por su parte, Drive no permitía abrir los archivos almacenados en su plataforma, mientras que Google Maps no funcionaba adecuadamente.

Las razones aún no se revelan, pero hace más de cinco horas, a las 10 a.m. aproximadamente, las redes sociales Facebook, WhatsApp e Instagram dejaron de existir. Sin embargo, lo que es peor, también los servicios de internet como Gmail, Google y Drive vienen presentando problemas en partes del mundo. Usuarios indican que venían usando esta herramienta para comunicarse en reemplazo de WhatsApp, sea por razones de trabajo o de relaciones sociales. No obstante, señalan que vienen teniendo complicaciones para enviar mensajes instantáneos o revisar o guardar documentos. En ese sentido, según los reportes presentados a través del sitio DownDetector y Twitter, los servicios de Google Search, Gmail, Drive y Maps, que forman parte del ecosistema de Google, se vieron afectados por interrupciones y fallas de conexión.

El tema ahora es que el servicio de mensajería de Google, Gmail, también está reportando fallas y la que se veía como una buena opción para salir del bache, está presentando problemas desde hace algunas horas.

Otros recordaron que el celular no sólo era para usar las redes sociales y aunque no lo crean comenzaron a llamar a su contactos recurrentes del WhatsApp.

Luego de la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram muchos usuarios han migrado a otras plataformas para poder comunicarse

Así mismo se han visto afectados los usuarios de otros servicios en los que utilizan su cuenta de Facebook para conectarse, como Pokémon Go y otros juegos. Y el servicio de Oculus VR, las gafas de realidad aumentada de Facebook, que precisan conectarse constantemente a los servidores de la compañía.

Algunos memes hacen referecnia a estos hechos, siendo los mas populares los referentes al #juegodelcalamar

Cabe señalar que la caída de WhatsApp, Facebook y ahora Gmail es un fenómeno de escala mundial, a tal grado que incluso la Casa Blanca de Estados Unidos ha tenido que mencionar que “investigarán” el error. Todo en caso de que se trate de un ataque coordinado por parte de algún colectivo de hackers

La posibilidad de que se haya tratado de un ciberataque orquestado por un equipo externo -los sospechos en estos casos suelen ser los hackers al servicio del gobierno chino, ruso o coreano- ha sido planteada aunque expertos en seguridad la descartan porque sería muy difícil que desde fuera se atacara simultáneamente a tantas máquinas. En este punto, cualquier teoría conspiratoria puede tener argumentos.

El máximo responsable técnico de Facebook, Mike Schoepfer, también se disculpó con los usuarios y atribuyó la interrupción del servicio a "problemas de redes".

La caída del servicio hizo bajar las acciones de Facebook hasta un 5% en Nueva York, una de sus mayores depreciaciones. En el 2015, cuando estalló el escándalo de Cambridge Analytica, la empresa matriz de Zuckerberg se dejó un 7%.

El fallo fue, sin embargo, un impulso para otras aplicaciones de mensajería como Signal, Telegram, Line o Slack, en las que los desesperados usuarios buscaban su canal de comunicación. Para otros, no recibir mensajes supuso una liberación de la pantalla móvil.

aunque parece ser que esto esta cerca de terminar ya que Facebook, Instagram, Messenger y Whatsapp comienzan a habilitar sus servicios de manera irregular y paulatina | Usuarios de Twitter informaron que han logrado iniciar sesión y navegar en dichas redes luego de más de 6 horas de desconexión