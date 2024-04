Barbra Streisand cumple 82 años: la historia de su romance con Carlos III décadas atrás

Barbra Streisand y el rey Carlos III comenzaron un vínculo en el año 1974 tras conocerse en un set de grabaciones de la comedia “¿Qué diablos pasa aquí?”, donde ella era la protagonista. En ese entonces habrían comenzado su romance que duró al menos dos décadas. Si bien ellos se mostraban como amigos, hubo sospechas por esa “amistad única” y finalmente se conoció la verdad cuando la artista, que está cumpliendo 82 años, publicó su libro memorias.

En el libro “My name is Barbra (Mi nombre es Barbra)” la cantante habló sobre la relación secreta que mantuvo con el entonces príncipe Carlos. “Si hubiera jugado bien mis cartas, podía haber sido la primera princesa judía”, reveló Barbra en su escrito.

Barbra Streisand fue la protagonista de “The way we were”, y ya era una actriz y cantante reconocida en el ambiente. En ese tiempo, entre ellos se forjó una “amistad única” que duró al menos 20 años y que generó celos en la princesa Diana de Gales mientras estuvo casada con el príncipe, entre los años 1981 y 1996.

El reencuentro con el príncipe Carlos

Luego de años separados, se reencontraron durante un show de la intérprete de “Woman in Love” y “Memory” en el viejo estadio de Wembley en Londres. “Fue un placer asistir a tu concierto de anoche. Estuvo maravilloso y adoré cada minuto“, le envió el rey Carlos al otro día.

Después del reencuentro, los rumores volvieron a aparecer y comenzó a trascender que había un affaire entre ambos. Si bien no se supo y recién se reveló en el libro de Barbra, el príncipe Carlos, que en ese momento estaba comprometido con Lady Di y tenía a Camilla de amante, la invitó a una cena romántica en el Castillo de Gloucestershire.

El libro “My name is Barbra” fue lanzado el 23 de noviembre del 2023 y generó gran sorpresa alrededor del mundo por el romance que era secreto, y que se viralizó en las redes sociales. El rey Carlos III ya había contraído matrimonio con Camilla Parker Bowles.

Qué dijo Barbra Streisand sobre su libro

En 992 páginas, Streisand, amada por su voz y sus recordados papeles en películas como “Funny Girl”, “A Star is Born” y “The Way We Were”, habló tiempo atrás sobre las presiones de la industria y la doble moral para las artistas: “A veces sentía que mi nariz obtenía más prensa que yo”.

“Desearía poder decir que nada de esto me afecto, pero sí lo hizo. Incluso luego de estos años, todavía me duelen los insultos y no puedo creer en los elogios”, sostuvo la artista en fragmentos publicados en la revista People.

“Supongo que cuando te vuelves famosa, te conviertes en propiedad pública. Eres un objeto que debe ser examinado, fotografiado, analizado, diseccionado… y la mitad del tiempo no reconozco a la persona que retratan. Nunca me acostumbré a eso, y trato de evitar leer cualquier cosa sobre mí”, agregó.

Luego, Barbra contó que el hecho de escribir ella misma la historia de su vida fue “la única manera de tener cierto control sobre mi vida”.

La vida de Barbra Streisand

Su nombre real, Barbara Joan, aunque mejor conocida como Barbra Streisand, nació el 24 de abril de 1942 en Nueva York. Si bien su madre le dijo que “con esa nariz no podía ser actriz”, luego de empezar su carrera como cantante en los años 60, debutó en teatro con “Funny Girl”.

Después repitió el papel en la película de Hollywood en el año 1968, por el que ganó el Premio Oscar a mejor actriz.

En ese momento su fama logró gran éxito no solo porque vendió 200 millones de discos y ganó miles de premios musicales, sino porque también consolidó su carrera como actriz. “The way we were”, “Hello Dolly”, “A star is born”, “El príncipe de las mareas” y “El espejo tiene dos caras”, son algunos de los filmes donde participó.