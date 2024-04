Cuando rezar en un lugar sagrado judío es un delito

¿Cuándo es un delito que un judío ore en un lugar sagrado judío? Cuando la policía de la Autoridad Palestina esté a cargo, será el momento.

Esto es lo que sucedió: un puñado de judíos intentaron orar en la Tumba de José, en Siquem (Nablus), durante la festividad de Pesaj, algo que los Acuerdos de Oslo permiten específicamente.

Mire el Apéndice 4 del acuerdo de Oslo II, que la Autoridad Palestina e Israel firmaron en septiembre de 1995. Enumera dos sitios en territorio gobernado por la Autoridad Palestina como “lugares sagrados judíos”: “1. la Tumba de José (Naplusa); 2. Sinagoga Shalom Al Israel (Jericó)”.

El artículo V(2)(b) del acuerdo de Oslo II explica luego que esos sitios “estarán bajo la responsabilidad de la Policía Palestina”, a quien se le exige “garantizar el acceso libre, sin obstáculos y seguro al lugar sagrado judío correspondiente”. La policía de la Autoridad Palestina está obligada a “garantizar el uso pacífico de dicho sitio, prevenir posibles casos de desorden y responder a cualquier incidente”.

Sin embargo, lo que vimos la semana pasada fue exactamente lo contrario. En un vídeo difundido en las redes sociales, se puede ver a los fieles judíos arrestados sentados contra una pared, rodeados por policías de la Autoridad Palestina fuertemente armados. Están gritando en árabe y pateando a los judíos.

Imaginemos por un momento que un grupo de fieles musulmanes intentara llegar a algún lugar religioso musulmán dentro de Israel, un lugar cuyo acceso estuviera garantizado en un tratado palestino-israelí.

E imaginemos si, en lugar de dejar que los fieles fueran a su lugar, la policía israelí los arrestara, los pateara y les gritara en hebreo. Sería la noticia principal de CNN durante todo el día. Sería noticia de primera plana en todo el mundo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendría una reunión de emergencia para denunciar a Israel.

Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta a los agentes de policía de la Autoridad Palestina que agredieron violentamente a los judíos por tratar de ejercer su derecho garantizado por Oslo a orar en un lugar sagrado judío en una festividad judía importante?

Silencio, por supuesto.

Silencio de los medios informativos internacionales. Silencio de la ONU y de los llamados grupos de derechos humanos. Silencio de grupos judíos de izquierda como J Street, Americans for Peace Now y Partners for Progressive Israel, todos los cuales gritarían en protesta si los fieles musulmanes fueran tratados de esa manera por la policía israelí.

Quizás lo más inquietante sea el silencio de la administración Biden y su enviada especial para monitorear y combatir el antisemitismo, Deborah Lipstadt.

Hace un año, la administración Biden publicó lo que llamó su Estrategia Nacional para Contrarrestar el Antisemitismo. Y el trabajo del embajador Lipstadt, todos los días, es combatir el antisemitismo. Sin embargo, cuando los judíos son arrestados y agredidos por agentes de policía por el “crimen” de intentar orar en su lugar sagrado, estos supuestos luchadores contra el antisemitismo guardan silencio.

El terrible silencio de la administración Biden envía un mensaje a la Autoridad Palestina de que puede maltratar violentamente a los fieles judíos, sin consecuencias. Biden continúa presionando por un Estado palestino, continúa presionando a Israel para que deje de disparar contra los terroristas y continúa enviando cientos de millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses a los árabes palestinos, incluida la misma fuerza policial de la Autoridad Palestina que abusa de los fieles judíos.

La semana pasada, funcionarios estadounidenses dijeron que están considerando imponer sanciones a una unidad del ejército israelí que, según afirman, ha sido demasiado dura con los sospechosos de terrorismo palestino. Sin embargo, no dijeron una palabra sobre los policías de la Autoridad Palestina, a quienes se puede ver en un video atacando a fieles judíos inocentes. ¡Qué doble rasero tan escandaloso!