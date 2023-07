Cuando uno mira, ya son las seis de la tarde; cuando uno mira, ya es viernes; cuando uno mira, ya se terminó el mes; cuando uno mira, ya se terminó el año; cuando uno mira… ¡ya pasaron 50 o 60 años! Cuando uno mira, ya no sabemos más por dónde andan nuestros amigos. Cuando uno mira, perdimos al amor de nuestra vida, y ahora es tarde ya para volver atrás.

No dejes de hacer algo que te gusta por falta de tiempo. No dejes de tener a alguien a tu lado porque tus hijos pronto no serán tuyos y tendrás que hacer algo con el tiempo que resta, donde lo único que vamos a extrañar será el espacio que sólo se puede disfrutar con los amigos de siempre. Ese tiempo que, lamentablemente, no vuelve jamás.

Es preciso eliminar el “DESPUÉS”…

Después te llamo. Después lo hago. Después lo digo. Después yo cambio. Dejamos todo para Después, como si el Después fuese lo mejor…

¿Por qué no entendemos que, después, el café se enfría? Después la prioridad cambia. Después, el encanto se pierde. Después, temprano se convierte en tarde. Después, la añoranza pasa. Después, las cosas cambian. Después, los hijos crecen. Después, la gente envejece. Después, el día es noche. Después, la vida se acaba.

No dejes nada para Después, porque en la espera del Después, tú puedes perder los mejores momentos, las mejores experiencias, los mejores amigos.

¡Acuérdate de que Después puede ser tarde! ¡El día es hoy! ¡Ya no estamos en edad de posponer nada!

Recuerda:

“Somos como el pájaro: todo momento que deja de aletear con sus alas, no sólo deja de elevarse, sino también se cae”. (Rab Israel Salanter)

