El misterio de la foto de 3 niñas que escaparon del Holocausto que se resolvió 84 años después

Encontró la imagen en Never Again , un libro del historiador Martin Gilbert.

Un viaje en tren

“Era el Día de la Memoria del Holocausto y un amigo mío me envió un enlace a la noticia en la web de la BBC”, dijo Helen, y agregó: “Pensé: ‘¿Por qué me envía este enlace?’ pero después vi la foto de mi madre y los nombres de las otras dos niñas, Ruth e Inge”.

‘Hemos encontrado a las chicas’

No podemos estar seguros, pero es posible que fuera un escocés llamado John F . Stevenson (en los registros se usaron ambas formas de ortografía) que se hizo famosos por coescribir la canción Dear Old Glasgow Toon.

Las tres niñas con sus nombres

Follow BBC North East & Cumbria on Twitter, Facebook and Instagram. Send your story ideas to northeastandcumbria@bbc.co.uk